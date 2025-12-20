Sau 5 năm xây dựng, dự án thành phần quan trọng nhất của sân bay Long Thành đạt gần 64% khối lượng và đang thi công thần tốc để kịp khai thác thương mại vào tháng 6/2025.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành khởi công năm 2021, trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành (Đồng Nai), cách TP HCM 40 km về phía Đông. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác thương mại trong tháng 6/2026. Sau 5 năm, công trình hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam dần thành hình.

Dự án thành phần 3 là hạng mục cốt lõi của sân bay, do Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 1/2021. Giai đoạn 1, dự án hoàn thành hai đường cất hạ cánh và một nhà ga, đạt công suất 25 triệu hành khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hoá mỗi năm. Hạng mục này gồm 15 gói thầu, huy động hơn 15.000 người và hơn 3.000 thiết bị thi công

Đến tháng 12/2025, dự án đạt 63,6% khối lượng thi công theo giá trị hợp đồng. Trong đó, 3/15 gói thầu với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng đã hoàn thành, tạo nền tảng triển khai 12 gói thầu còn lại.

Nhóm ba gói thầu xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Ngày 19/12, đường cất hạ cánh số 1 đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên. Còn đường cất hạ cánh thứ hai vừa khởi công ngày 30/5/2025, hiện đạt khoảng 16% khối lượng thi công.

“Trái tim” của dự án - Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành - là hạng mục có giá trị đầu tư lớn nhất, hơn 35.000 tỷ đồng. Công trình gồm kết cấu nhà ga, hệ thống xử lý hành lý, khu check-in và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Đến nay, giá trị khối lượng thi công đạt 24.263 tỷ đồng (69%).

Các gói thầu hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành có tổng giá trị hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó, tuyến giao thông kết nối T1 và T2 đã hoàn thành vào tháng 12/2025. Còn hệ thống giao thông nội cảng hiện đạt khoảng 43% khối lượng thi công.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu có tổng mức đầu tư 2.880 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2024, hiện đạt 77% khối lượng thi công; dự kiến vượt tiến độ 3 tháng, hoàn thành và chạy thử vào tháng 3/2026. Trong khi đó, công trình xử lý nước thải khởi công ngày 5/8/2025, đặt mục tiêu hoàn thành trong 10 tháng.

Nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và tường rào ngoài phạm vi 1.810 ha là các hạng mục hỗ trợ vận hành sân bay. Tổng giá trị các gói thầu này lên tới gần 6.600 tỷ đồng. Hiện nhiều hạng mục đã hoàn thành san nền, thi công phần ngầm và phần thô, dự kiến sẵn sàng khai thác cùng thời điểm với nhà ga hành khách vào năm 2026.

Tính đến 19/12/2025, 4 dự án thành phần của sân bay Long Thành đều cơ bản hoàn thành phần xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư cam kết hoàn thiện để đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026 theo yêu cầu của Thủ tướng.