Cầu vượt biển ra Hòn Khoai phải có điểm dừng chân phục vụ du lịch

Kiểm tra các dự án lớn ở Cà Mau, Thủ tướng đề nghị cầu vượt biển ra Hòn Khoai có thể bố trí các điểm dừng chân để khách dừng lại chụp ảnh, phục vụ du lịch.

Yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong buổi kiểm tra tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và các dự án kết nối ra đảo Hòn Khoai ngày 28/12.

Thủ tướng nghe đơn vị báo cáo về tiến độ các dự án. Ảnh: TTXVN

Tuyến đường ra đảo Hòn Khoai dài khoảng 18 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 25.700 tỷ đồng. Đây là dự án được xây dựng cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài hơn 80 km và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai khởi công hồi giữa tháng 8, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Khi hoàn thành, các dự án sẽ nối thông trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản hoàn tất với hơn 1.600 hộ dân bàn giao trên 700 ha. Các nhà thầu huy động hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng gần 1.000 thiết bị, máy móc; vốn giải ngân đạt hơn 14.000 tỷ đồng, dự kiến 15.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Đánh giá các dự án có địa hình, địa chất phức tạp, điều kiện thi công khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa lực lượng, thiết bị, áp dụng biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các hạng mục cả trên biển và đất liền. Việc thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, không chia nhỏ dự án, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Quốc phòng cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại. Lãnh đạo các đơn vị thi công và địa phương phải thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân. Chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày đêm và ngày nghỉ để bảo đảm, thậm chí vượt tiến độ, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Đáng chú ý Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thiết kế bổ sung các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dự án giao thông, nhất là tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, để du khách có thể chụp hình. Việc này nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, để các công trình không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn trở thành sản phẩm thu hút khách tham quan.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Về vật liệu cho dự án, Thủ tướng giao TP Cần Thơ bảo đảm nguồn cát; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp An Giang cấp mỏ đá cho Bộ Quốc phòng. Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh cao tốc Hậu Giang – Cà Mau, hoàn thành trước 31/1/2026, nhằm hoàn thiện toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau và tiến tới thông tuyến ra Đất Mũi, Hòn Khoai.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác thăm và làm việc tại quần đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

An Minh