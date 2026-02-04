Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực

Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực của Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng trong 195 phút với hai phần bắt buộc và một phần lựa chọn.

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, ngày 4/2 công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực QDA trong lần đầu tổ chức kỳ thi này.

Cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm ba phần là Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng, Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính, Khoa học hoặc Tiếng Anh. Tổng điểm là 150, mỗi phần 50 điểm. Thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài làm.

Danh sách đại học xét điểm thi đánh giá năng lực QDA

Cấu trúc chi tiết bài thi QDA của Bộ Quốc phòng:

Điểm chuẩn 20 trường quân đội năm 2025

Kỳ thi đánh giá năng lực QDA dự kiến diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6 tại ba địa điểm là Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Ngoài xét điểm thi đánh giá năng lực QDA, khối trường quân đội vẫn sử dụng các phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM.

Thí sinh đăng ký dự thi vào khối trường quân đội phải tham gia sơ tuyển tại địa phương.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự và người thân trong ngày tốt nghiệp, tháng 12/2025. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm