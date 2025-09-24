Cầu thủ Trung Quốc bị cấm 2 trận do chơi xấu ở trận thua Việt Nam

Trung QuốcGu Haitao bị cấm thêm hai trận sau khi nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi ác ý trong trận Trung Quốc thua Việt Nam 2-7 ở lượt hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026.

Phút 33, khi tỷ số là 6-1 nghiêng về Việt Nam, Gu Haitao thất thế trong pha tranh bóng, rồi có cú đá mạnh từ phía sau vào chân Phạm Đức Hòa. Ngay lập tức, trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ Trung Quốc. Trận đấu vào chiều 22/9 sau đó kết thúc với thất bại 2-7 cho chủ nhà.

Trong bài tường thuật trên trang chủ, LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá pha phạm lỗi của Gu là "thô bạo", và xuất phát từ "cảm xúc thất vọng" sau khi bị dẫn sâu.

Hai ngày sau trận đấu, Ban kỷ luật AFC thông báo cấm thêm hai trận với Gu Haitao, và phạt 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng). Gu sẽ bị cấm thi đấu lượt cuối gặp Hong Kong vào chiều nay 24/9. Một trận cấm còn lại sẽ được tính vào giải đấu tiếp theo, do AFC hoặc LĐBĐ thế giới (FIFA) tổ chức, có Trung Quốc tham dự.

Ngoài Gu Haitao, cầu thủ Setha Sachakboth của Campuchia cũng bị cấm thêm một trận và phạt 1.000 USD, sau pha phạm lỗi ác ý trong trận thua Tajikistan 1-7 ở lượt hai bảng C hôm 22/9.

Ở lượt cuối chiều nay, Việt Nam hạ Lebanon 4-0, để dẫn đầu bảng E với chín điểm tuyệt đối. Trung Quốc chắc chắn bị loại khi chưa giành điểm. Trong khi đó, Lebanon đứng nhì với bốn điểm, nhưng phải chờ kết quả giữa Hong Kong và Trung Quốc.

Thứ bậc vòng loại futsal châu Á 2026 được tính dựa trên hiệu số đối đầu, nhưng Hong Kong hòa Lebanon 1-1. Vì vậy, tiêu chí tiếp theo tính đến là hiệu số bàn thắng bại tất cả các trận vòng bảng, số bàn thắng, rồi điểm fair-play.

Lebanon có hiệu số -3 và ghi 3 bàn, còn Hong Kong là -8 và 2. Đại diện Đông Á cần thắng Trung Quốc cách biệt năm bàn trở lên, để có cùng hiệu số -3 như Lebanon nhưng hơn số bàn thắng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ khi Trung Quốc cần một chiến thắng để gỡ gạc danh dự cho giải đấu trên sân nhà.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội tuyển chia làm tám bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra tám đội nhất bảng và bảy đội nhì thành tích tốt nhất, để dự vòng chung kết cùng chủ nhà Indonesia.

Bảy bảng được diễn ra từ ngày 20/9 đến 24/9. Riêng bảng D tại Arab Saudi gồm đội chủ nhà, Iraq, Đài Loan và Pakistan sẽ diễn ra từ 18/10 đến 22/10.

Hiếu Lương