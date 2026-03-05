Cầu thủ Lê Công Vinh dự sự kiện cùng loạt ca sĩ

Chiều 5/3, Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ công bố giải thưởng âm nhạc thường niên. Anh cho biết theo dõi chương trình nhiều năm qua, dành sự quan tâm cho hạng mục vinh danh gương mặt thể thao nổi bật.
Anh từng là tiền đạo được đánh giá xuất sắc của bóng đá nước nhà, ba lần giành Quả Bóng Vàng các năm 2004, 2006 và 2007. Nhiều năm qua sau giải nghệ, anh ít tham dự sự kiện, thỉnh thoảng xuất hiện tại hoạt động do VFF tổ chức. Ở tuổi 41, Công Vinh chuyển sang công tác tại học viện bóng đá trẻ, theo đuổi các khóa đào tạo huấn luyện viên cấp cao.
Anh gặp gỡ ca sĩ Hoàng Bách tại chương trình, cùng nhau nói chuyện về sở thích bóng đá.
Lê Công Vinh trò chuyện cùng các ca sĩ trẻ như Erik (giữa), Hòa Minzy (thứ hai từ phải sang).
Giọng ca người Bắc Ninh mặc đầm lụa tôn vai trần, được fan cổ vũ khi xuất hiện. Ban tổ chức công bố Hòa Minzy và ca sĩ Soobin là đại sứ của mùa giải, dựa trên loạt thành tựu mà họ gặt hái trong năm 2025.
Năm qua, Hòa Minzy gây ấn tượng với MV Bắc Bling, hút gần 300 triệu view trên YouTube. Cô đoạt 30 bằng khen, cúp tại các giải thưởng, chương trình. Đầu tháng 2, cô tổ chức concert đầu tiên sau 12 năm làm nghề, hút gần 8.000 khán giả.
Hòa Minzy chụp ảnh cùng fan. Tại Cống Hiến 2026, Hòa Minzy có mặt trong ba đề cử gồm Ca sĩ của năm, cạnh tranh với một số ứng viên như Thanh Lam, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi, Hương Tràm, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, cùng hạng mục MV của năm, Ca khúc của năm cho Bắc Bling.
Ca sĩ Đức Phúc nhận đề cử Bài hát của năm cho Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc giúp anh vô địch cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision ở Nga. Anh còn cạnh tranh cúp Nam ca sĩ của năm cùng Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đông Hùng, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Trọng Hiếu.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xuất hiện trong đề cử Nhạc sĩ của năm cùng các tên tuổi như Đức Trí, Nguyễn Vĩnh Tiến, Hồ Hoài Anh, Hoàng Bách, DTAP, Hứa Kim Tuyền, Nguyễn Hùng.
Khách mời Trang Pháp ôn lại kỷ niệm khi thắng cúp Nữ ca sĩ của năm tại mùa giải năm ngoái.
Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức từ năm 2005 đến nay, tôn vinh gương mặt, sản phẩm, chương trình âm nhạc nổi bật. Từ mùa giải thứ 17 năm 2023, ban tổ chức mở rộng quy mô, vinh danh thêm các cá nhân, chiến tích thuộc lĩnh vực thể thao.
Mùa giải thứ 20, sau vòng tuyển chọn, mỗi hạng mục có 10 ứng viên tranh giải. Khán giả và giám khảo chuyên môn tiếp tục bầu chọn top 5 để bước vào vòng tiếp theo.
Gala trao giải dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
