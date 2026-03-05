Cầu thủ Lê Công Vinh dự sự kiện cùng loạt ca sĩ

Chiều 5/3, Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ công bố giải thưởng âm nhạc thường niên. Anh cho biết theo dõi chương trình nhiều năm qua, dành sự quan tâm cho hạng mục vinh danh gương mặt thể thao nổi bật.

Anh từng là tiền đạo được đánh giá xuất sắc của bóng đá nước nhà, ba lần giành Quả Bóng Vàng các năm 2004, 2006 và 2007. Nhiều năm qua sau giải nghệ, anh ít tham dự sự kiện, thỉnh thoảng xuất hiện tại hoạt động do VFF tổ chức. Ở tuổi 41, Công Vinh chuyển sang công tác tại học viện bóng đá trẻ, theo đuổi các khóa đào tạo huấn luyện viên cấp cao.