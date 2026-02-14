Cầu thủ Barca chất vấn HLV Flick

Tây Ban NhaCác cầu thủ Barca đề nghị HLV Hansi Flick triển khai lối chơi phòng ngự thực dụng hơn khi gặp các đội mạnh, thay vì bẫy việt vị tầm cao.

Buổi tập của Barca hôm thứ Sáu trở nên căng thẳng khi các cầu thủ và HLV Hansi Flick công khai phản đối lẫn nhau, một ngày sau trận thua 0-4 trên sân Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Cup Nhà vua. Cuộc trao đổi này không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng diễn ra trực diện và thẳng thắn tại trung tâm huấn luyện.

Theo tờ Athletic, Flick đã nói chuyện nghiêm khắc với toàn đội, đặt câu hỏi về thái độ thi đấu và cường độ trong hiệp một trận đấu tối thứ Năm. Barca để thủng lưới bốn bàn ngay trước giờ giải lao trên sân Metropolitano, trong thế trận bị đối thủ bóp nghẹt và khai thác liên tục khoảng trống phía sau hàng thủ.

HLV Hansi Flick chỉ đạo cầu thủ Barca trong trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng bảng Champions League tối 25/11/2025. Ảnh: AP

Sau đó, các cầu thủ phản hồi với những băn khoăn về chiến thuật. Họ cho rằng lối chơi quen thuộc với cường độ cao kết hợp hàng thủ dâng rất cao không phù hợp với điều kiện trận đấu đó. Đây không phải lần đầu mùa này các cầu thủ Barca có cảm giác tương tự.

Tháng 11/2025, Barca hòa 3-3 trước Club Brugge tại Champions League, trong trận đấu mất kiểm soát phần lớn thời gian. Trước đó một tháng, họ thua 1-4 trên sân Sevilla tại La Liga với kịch bản gần giống trận gặp Atletico. Những kết quả ấy khiến một nhóm cầu thủ tin rằng HLV người Đức cần điều chỉnh cách tiếp cận rủi ro cao ở các trận cầu then chốt.

Nhiều thành viên trong đội hình Barca còn nhận xét thất bại trước Atletico cho thấy sự phụ thuộc lớn vào Pedri và Raphinha, hai cầu thủ đang chấn thương cơ đùi và có vai trò quan trọng trong hệ thống của Flick. Khi thiếu hai mắt xích này, việc triển khai gây áp lực và kiểm soát không gian trở nên kém hiệu quả.

Trong khi đó, Atletico được HLV Diego Simeone chuẩn bị kỹ lưỡng để hóa giải kế hoạch của Barca. Đội chủ nhà tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển từ tuyến hai và các tình huống đánh lạc hướng của tiền đạo. Chiến thắng 4-0 giúp họ tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 3/3 trên sân Camp Nou.

Thông điệp chính mà các cầu thủ muốn gửi tới Flick không phải là từ bỏ hoàn toàn triết lý đã giúp đội giành cú ăn ba quốc nội mùa trước. Họ đề nghị sự thực dụng hơn ở những trận quan trọng, tùy chỉnh chiến thuật theo đối thủ và lực lượng sẵn có.

Mùa 2024-2025, Barca từng dừng bước ở bán kết Champions League sau hai trận cầu nhiều bàn thắng trước Inter, thua chung cuộc 6-7. Mùa này, họ đã vào vòng 1/8 và sẽ gặp PSG hoặc Monaco. Đội bóng xứ Catalonia chưa vô địch Champions League kể từ năm 2015.

Trước mắt, Barca làm khách trên sân Girona ở La Liga tối 16/2. Phía cầu thủ và Flick sẽ tiếp tục trao đổi cuối tuần này, bao gồm buổi phân tích video trận thua Atletico.

Về lực lượng, Raphinha đã lỡ 13 trận mùa này vì chấn thương và vắng mặt ở trận gặp Atletico. Anh đã trở lại tập luyện hôm thứ Sáu, trong khi Pedri vẫn chưa tập trọn vẹn kể từ chấn thương gặp Slavia Prague ngày 21/1. Ban đầu, tiền vệ này được dự kiến nghỉ ít nhất một tháng.

Hoàng An (theo Athletic)