Rashford không cứu nổi Barca

Tây Ban NhaMarcus Rashford ghi bàn nhưng Robert Lewandowski đá hỏng phạt đền, khi Barca thảm bại 1-4 trên sân Sevilla ở vòng 8 La Liga.

Trong ngày vắng Lamine Yamal, Rashford là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Barca. Tiền đạo người Anh chạm bóng 48 lần, chuyền chính xác 86% với ba đường quyết định (key pass), dứt điểm ba lần với hai cú trúng đích. Chuyên trang Sofascore chấm Rashford 7 điểm, chỉ kém một cầu thủ Barca là trung vệ Pau Cubarsi với 7,2 điểm.

Marcus Rashford che chắn bóng trong trận Barca thua Sevilla 1-4 ở vòng 8 La Liga trên sân Sanchez Pizjuan, Sevilla, Tây Ban Nha ngày 5/10/2025.

Phút bù giờ hiệp một, Pedri tạt bổng về cột xa để Rashford băng xuống dứt điểm một chạm tung lưới thủ thành Odysseas Vlachodimos, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tiền đạo người Anh góp dấu giày vào 7 bàn qua 10 trận cho Barca trên mọi đấu trường mùa này (3 bàn và 4 kiến tạo), thành tích không đồng đội nào chạm đến.

Phút 73, khi Barca vẫn đang bị dẫn 1-2, Rashford tiếp tục để lại dấu ấn. Tiền đạo 27 tuổi bật tường để Alejandro Balde băng xuống bên cánh trái, xộc vào vòng cấm và bị Adnan Januzaj kéo ngã, mang về quả phạt đền.

Trên chấm 11 mét, Robert Lewandowski chạy đà kiểu nhát dừng quen thuộc rồi sút về bên trái đưa bóng đi chệch khung thành. Trung phong người Ba Lan sút hỏng 3 trong số 10 quả phạt đền tại La Liga từ khi đến Barca mùa 2022-2023. Chỉ Iago Aspas và Vedat Muriqi (4) đá hỏng nhiều quả phạt đền hơn trong cùng kỳ tại giải.

Robert Lewandowski đá hỏng phạt đền. Ảnh: AFP

Một mình Rashford không thể giúp Barca giành được dù chỉ một điểm. Trên sân nhà Sanchez Pizjuan, Sevilla bất ngờ đánh phủ đầu và dẫn Barca 2-0 sau 36 phút nhờ công Alexis Sanchez và Isaac Romero.

Trong đó, Alexis Sanchez (36 tuổi 290 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn phạt đền vào lưới Barca ở La Liga trong thế kỷ 21, sau Jose Luis Morales trong màu áo Levante vào tháng 8 mùa này (38 tuổi 31 ngày). Sanchez mừng bàn mở tỷ số cuồng nhiệt, dù từng khoác áo Barca giai đoạn 2011-2014.

Alexis Sanchez (trái) nhảy mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Sevilla FC

Sau khi thoát thua với cú penalty hỏng ăn của Lewandowski, Sevilla ghi thêm hai bàn để trừng phạt Barca, lần lượt được ghi bởi Jose Angel Carmona và cầu thủ vào sân thay người Akor Adams.

Barca lần thứ hai nhận hai trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời Hansi Flick, và là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Cách đây ít ngày, CLB xứ Catalonia thua ngược PSG 1-2 ở lượt hai Champions League.

Với kết quả 1-4, Barca vẫn đứng thứ hai La Liga với 19 điểm, kém Real Madrid hai điểm. Sevilla thì vươn lên thứ tư với 13 điểm.

Hồng Duy