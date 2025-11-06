Barca thoát thua dù ba lần bị dẫn bàn ở Champions League

BỉNhờ màn trình diễn xuất sắc của Lamine Yamal, Barca mới có thể hòa Club Brugge 3-3 ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn cho những khán giả trung lập, với hàng loạt cơ hội cho cả hai đội. Barca ghi ba bàn, nhưng cũng ba lần sút dội xà ngang và cột dọc. Brugge tưởng như đã thắng ở phút bù hiệp hai, nhưng trọng tài VAR Stuart Attwell can thiệp để trọng tài chính Anthony Taylor hủy bàn thắng của chủ nhà.

Yamal gỡ hòa 2-2 cho Barca ở lượt bốn Champions League trên sân Jan Breydel tối 5/11. Ảnh: Reuters

Cả ba bàn thua của Barca đều tới cùng một kịch bản, khi bẫy việt vị của họ bị phá vỡ. Tuyển thủ trẻ Bồ Đào Nha, Carlos Forbs tỏa sáng với đường căng ngang cho Nicolo Tresoldi mở tỷ số ở phút thứ 6, sau đó chính anh lập cú đúp. Với 9,0 điểm, Forbs là cầu thủ hay nhất trận.

Hàng thủ Barca lỏng lẻo, nhưng hàng công tạo ra được hàng loạt cơ hội. Phút thứ 8, Yamal chọc khe cho Fermin Lopez thoát xuống bên phải. Tiền vệ 22 tuổi căng ngang để Ferran Torres sút thành bàn gỡ hòa 1-1. Lopez sau đó còn gẩy bóng kiến tạo cho Lamine Yamal lao xuống trích mũi giày đưa bóng về góc xa, gỡ hòa 2-2. Lopez và Yamal chơi nổi bật trong trận này, còn Marcus Rashford có phần mờ nhạt.

Riêng hiệp một, lần lượt Lopez và Jules Kounde sút trúng cột dọc và xà ngang Brugge. Trong hiệp hai, đến lượt trung vệ Eric Garcia sút như trái phá từ cự ly khoảng 30 m, làm rung chuyển xà ngang. Yamal cũng có một cơ hội tốt với cú sút trong thế đối mặt, nhưng lại đưa bóng trúng chân thủ môn.

Sau những tình huống kém duyên, Barca cuối cùng cũng ghi bàn gỡ hòa 3-3 nhờ chút may mắn. Từ quả treo bóng của Yamal, tiền vệ Christos Tzolis đánh đầu ngược về lưới nhà, khiến thủ môn Nordin Jackers không kịp trở tay.

Vận may tiếp tục mỉm cười với Barca ở phút bù hiệp hai. Thủ môn Wojciech Szczesny làm động tác giả ngoặt bóng trong cấm địa, nhưng bị tiền vệ Romeo Vermant cướp được và sút vào lưới trống. Trọng tài Taylor ban đầu công nhận bàn thắng, khiến các cầu thủ Brugge nhảy đè lên nhau ăn mừng.

Tuy nhiên, VAR can thiệp một lần nữa khiến bàn thắng của Brugge bị hủy. Tình huống quay chậm cho thấy đã có tác động từ Vermant lên Szczesny, nhưng tư thế ngã của thủ thành Ba Lan có phần kỳ lạ. Các cầu thủ chủ nhà phản ứng với trọng tài nhưng quyết định không thay đổi.

Trận hòa này khiến Barca chưa thể vào Top 8, khi vòng bảng Champions League đã trôi qua nửa đường. Ở trận tiếp theo, thầy trò Hansi Flick tiếp tục làm khách trên sân của Celta Vigo tại vòng 12 La Liga tối 9/11.

Hoàng An