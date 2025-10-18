Cầu Bình Phước 1 bắt đầu được nâng cao thêm 1,25 m

TP HCMCầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, nối Thủ Đức sang quận 12 cũ, bắt đầu được nâng cao thêm 1,25 m để đạt tĩnh không 7 m, giúp tàu lớn phía dưới chạy qua.

Đây là cây cầu thứ hai được nâng tĩnh không trên hệ thống sông Sài Gòn sau cầu Bình Triệu 1 đã triển khai cách đây gần hai tháng. Ngày 17/10, sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị, nhà thầu bắt đầu quy trình kích nâng bằng hệ thống thủy lực, đồng thời lắp đặt thiết bị giám sát rung lắc liên tục nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Hiện, hai cầu sắt tạm đã được nhà thầu bố trí ở hai đầu cầu Bình Phước 1 cho xe máy chạy trong thời gian thi công, ôtô được điều tiết qua cầu Bình Phước 2 nằm song song.

Hệ thống thiết bị phục vụ nâng cầu Bình Phước 1 (bên trái). Ảnh: Giang Anh

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM), quá trình kích nâng dự kiến kéo dài khoảng một tháng. Sau khi đạt cao độ thiết kế, nhà thầu sẽ tiếp tục giai đoạn kiểm tra, chằng chống, gia cố kết cấu và hoàn thiện kỹ thuật, dự kiến đưa cầu vào khai thác bình thường cuối năm nay.

Khai thác từ cách đây 20 năm, cầu Bình Phước 1 dài gần 480 m, rộng hơn 11 m, tĩnh không chừng 6 m. Tháng 8/2022, cây cầu này từng bị một tàu va chạm làm biến dạng kết cấu, buộc thành phố phải cấm xe tải trọng lớn chạy qua để đảm bảo an toàn.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 bắt đầu được nhà thầu kích nâng tĩnh không thêm 1,08 m từ cuối tháng 8, đến nay đã hoàn tất và đang bước vào giai đoạn gia cố kỹ thuật để khai thác bình thường trở lại.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam với quy mô lớn, do đội ngũ kỹ sư trong nước thực hiện. Hai công trình có tổng vốn đầu tư 233 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM, nhằm khơi thông tuyến giao thông thủy, đảm bảo an toàn cho cả đường bộ.

Giang Anh