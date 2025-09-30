Cầu Bình Triệu nặng 11.000 tấn hoàn tất nâng cao hơn một mét

Sau một tháng thi công, cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn đã nâng cao hơn một mét, chuyển sang gia cố kết cấu, để sớm thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông TP HCM.

Chiều 30/9, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP HCM (đơn vị thi công), cho biết từ cuối tháng 8 đến nay, nhà thầu đã kích mặt cầu lên 1,08 m theo như kế hoạch đề ra.

Cầu Bình Triệu 1 (bên phải) được nâng tĩnh không từ cuối tháng 8. Ảnh: Giang Anh

Trung bình mỗi ngày cầu nâng 4-8 cm. Đơn vị thi công dùng 106 bộ kích thủy lực (tải trọng 400-500 tấn) để kích cao cầu. Tất cả thiết bị kết nối cảm biến, điều khiển qua máy tính trung tâm, sai số không vượt 1 mm. Quá trình triển khai, công trình được theo dõi rung lắc liên tục nhằm đảm bảo an toàn.

Sau khi hoàn thành công đoạn nâng cao, nhà thầu bước vào giai đoạn kiểm tra, chằng chống cốt thép, gia cố trụ cầu. Dự kiến đến 30/11, cầu sẽ hoàn tất cải tạo, trả lại mặt bằng cho ôtô chạy qua.

Trụ cầu Bình Triệu 1 được gia cố để lắp đặt hệ thống kích thuỷ lực. Ảnh: Giang Anh

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13 kết nối khu đông vào trung tâm. Do xây dựng trước năm 1975, cầu Bình Triệu 1 có tĩnh không thông thuyền (độ cao tính từ mực nước cao nhất đến gầm cầu) chỉ 5,5 m - thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu 7-9,5 m ở khu vực. Điều này cản trở giao thông thủy, không đáp ứng được nhu cầu tàu lớn ra vào cảng ngày càng lớn.

Dự án nâng tĩnh không cầu có kinh phí 133 tỷ đồng, khởi công từ cuối năm 2024. Từ cuối tháng 8, cầu hạn chế ôtô chạy qua để sửa chữa. Do cầu kết nối nhiều tuyến huyết mạch (quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng...) khiến việc cấm ôtô qua Bình Triệu 1 khiến giao thông phía đông thành phố thường xuyên ùn tắc.

Hướng tuyến hai cầu Bình Triệu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Sau dự án cải tạo Bình Triệu 1 hoàn thành, cầu Bình Phước 1 bắc qua sông Sài Gòn, nằm cách đó gần 6 km, cũng được nâng tĩnh không.

Giang Anh