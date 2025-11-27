Cathay Happy Run lần đầu tổ chức tại Hà Nội sau 4 mùa

Sau bốn mùa tại TP HCM và Đà Nẵng, Cathay Happy Run 2025 mùa 5 sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, ngày 21/12, đăng ký từ 5/11 đến 5/12.

Cathay Happy Run là giải chạy thường niên do Cathay Life Việt Nam tổ chức, dành cho cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng yêu thể thao. Mùa giải năm nay mang thông điệp "Unity Stride - Better Together" (Cùng sải bước - Cùng tốt hơn), nhằm lan tỏa giá trị sống khoẻ và chia sẻ năng lượng tích cực.

Giải chạy Cathay Run 2024 - Cathay Vital Stride Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Giải chạy có ba cự ly phù hợp các nhóm đối tượng khác nhau. Cự ly 1,7km "Family Run" tạo không gian vận động nhẹ nhàng cho gia đình có trẻ nhỏ từ 7 tuổi, khuyến khích cha mẹ cùng con trải nghiệm thể thao. Cự ly 7km "Fun Run" dành cho người mới chạy bộ hoặc nhóm bạn muốn tham dự cùng nhau. Cự ly 10km "Challenge Run" dành cho những người yêu thích thử thách và đặt mục tiêu cải thiện thành tích. VĐV hoàn thành đường chạy sẽ nhận race kit gồm áo chạy, bib, túi vải, quà tặng từ ban tổ chức và huy chương.

VĐV nhận huy chương hoàn thành sau khi về đích. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Bên cạnh đường chạy, sự kiện bố trí khu vui chơi trẻ em, khu tư vấn sức khỏe miễn phí và hoạt động quyên góp quần áo cũ cho các dự án thiện nguyện. Sự kết hợp giữa thể thao, sức khỏe, gia đình và trách nhiệm xã hội được kỳ vọng tạo bầu không khí gắn kết, biến giải chạy thành ngày hội cộng đồng.

Từ mùa đầu tiên năm 2019 tại TP HCM đến Đà Nẵng và nay là Hà Nội, Cathay Happy Run từng bước mở rộng quy mô, trở thành hoạt động thường niên gắn với lối sống năng động và tinh thần kết nối. Việc đưa giải đến Hà Nội đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển, thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của Cathay Life Việt Nam với cộng đồng.

Đường chạy Cathay Run tại Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Năm 2025 cũng đánh dấu 17 năm Cathay Life hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp duy trì nhiều chương trình về giáo dục, sức khỏe và thiện nguyện nhằm tạo giá trị dài hạn. Việc duy trì giải chạy thường niên thể hiện định hướng đặt con người làm trung tâm, góp phần đưa tinh thần sống khỏe - sống gắn kết đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Doanh nghiệp kỳ vọng Cathay Happy Run 2025 sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao, nơi tinh thần "Better Together" được lan tỏa qua từng bước chạy, đồng hành vì cộng đồng.

Minh Ngọc