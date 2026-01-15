Carvajal: 'Real rơi xuống đáy rồi'

Tây Ban NhaĐội trưởng Dani Carvajal không giấu cay đắng sau khi Real bị đội hạng nhì Albacete loại ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua.

Tối 14/1, Real thua 2-3 trên sân Albacete, đội đang xếp thứ 17 trong 22 đội ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Vì thế, Carvajal và đồng đội sớm bị loại ở giải đấu mà họ vào chung kết mùa trước. Tệ hơn, thất bại này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Real thua Barca 2-3 trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha.

"Real rơi xuống đáy rồi. Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm", hậu vệ đội trưởng nói sau trận đấu.

Carvajal vào sân trong hiệp hai trận Albacete thắng Real 3-2 ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha tối 14/1. Ảnh: EFE

Trận thua Albacete là trận ra mắt của Alvaro Arbeloa trên cương vị HLV Real. Người thay Xabi Alonso tung vào phần lớn cầu thủ dự bị so với trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, trừ Vinicius, Federico Valverde, Dean Huijsen và Goncalo Garcia. Tuy nhiên, ông sớm phải trả giá cho sự chủ quan. Javi Villar (phút 42) và Jefte Betancor (81, 90+5) giúp Albacete vượt lên ba lần, trong khi Real chỉ gỡ được hai bàn nhờ công Franco Mastantuono (45+3) và Garcia (90+1).

Carvajal thừa nhận bản thân và đồng đội không đạt phong độ tốt, nhưng cũng bất ngờ với thất bại. "Chúng tôi bị loại bởi một đội hạng Nhì. Đó là thực tế và xin chúc mừng họ. Chúng tôi cũng phải xin lỗi CĐV vì đã không đáp ứng kỳ vọng. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn nữa để xoay chuyển tình thế trong những tháng tới", Carvajal nói thêm.

Sau Siêu Cup Tây Ban Nha, Cup Nhà Vua là giải đấu thứ hai mà Real hết hy vọng giành danh hiệu mùa này. Họ vẫn còn cơ hội tại La Liga, nhưng đang xếp thứ hai và kém Barca 4 điểm sau 19 vòng.

Ở vòng bảng Champions League, Real xếp thứ bảy với 12 điểm sau sáu trận. Nếu chơi tốt hai trận cuối và bảo vệ vị trí trong Top 8, họ sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Mùa trước, Real thất bại ở cả La Liga, chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, chung kết Cup Nhà vua và tứ kết Champions League. Sau đó, cựu HLV Carlo Ancelotti phải nhường chỗ cho Alonso. Với các thất bại ở bán kết FIFA Club World Cup, La Liga và chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, Alonso chỉ trụ được nửa năm.

Chủ tịch Florentino Perez chọn Arbeloa từ đội trẻ. Năm 2016, ông từng chọn một HLV khác từ đội trẻ là Zinedine Zidane, người sau đó giành ba Champions League liên tiếp.

Thanh Quý (theo Marca)