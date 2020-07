Carrie Lam cam kết 'thực thi mạnh mẽ' luật an ninh

"Chính quyền Hong Kong sẽ thực thi mạnh mẽ điều luật này. Và tôi đã cảnh báo mọi người đừng cố vi phạm luật hoặc vượt qua lằn ranh đó, bởi hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng", lãnh đạo Hong Kong nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Bà Lam cũng bác cáo buộc rằng luật an ninh Hong Kong sẽ bóp nghẹt các quyền tự do và chỉ trích những điều bà cho là "ngụy biện" về tác động của luật.

"Đây chắc chắn không phải sự bi quan và u ám đối với Hong Kong", trưởng đặc khu khẳng định, thêm rằng khi thời gian qua đi, niềm tin về chính sách "một quốc gia, hai chế độ" cũng như tương lai của Hong Kong sẽ tăng lên.

Lãnh đạo Hong Kong cũng bác những ý kiến cho rằng luật an ninh mới đã khiến người dân lo sợ, khẳng định luật được đưa ra để bảo vệ các quyền tự do của đa số người dân.

"Tôi không thấy nỗi sợ hãi gia tăng trong người dân Hong Kong tuần trước", bà Lam nói. "Luật an ninh quốc gia này thực sự tương đối ôn hòa".

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: AFP.

Luật an ninh Hong Kong mới được thông qua hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính Hong Kong đã tuyên bố sử dụng cụm "Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" là bất hợp pháp theo các điều khoản kích động ly khai và lật đổ theo luật an ninh mới. Cảnh sát đặc khu đã bắt ít nhất 10 người theo luật mới và truy tố trường hợp đầu tiên với tội danh khủng bố.

Các thành viên của Ủy ban Bảo vệ Luật an ninh Quốc gia Hong Kong, trong đó chủ tịch là trưởng đặc khu Carrie Lam, đã ra mắt trong phiên họp đầu tiên hôm 6/7. Nhiệm vụ của ủy ban là "triệt phá mọi hình thức xâm nhập, lật đổ, phá hoại, khủng bố, ly khai và tôn giáo cực đoan".

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại luật an ninh mới sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật này sẽ củng cố thêm chính sách "một quốc gia, hai chế độ", ủng hộ sự phát triển của đặc khu. Trung Quốc cũng yêu cầu các nước ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong và các vấn đề nội bộ của nước này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)