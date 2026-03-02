Carrick và canh bạc với ban lãnh đạo Man Utd

Trận thắng Crystal Palace ngày 1/3 nối dài mạch kết quả ấn tượng với HLV Michael Carrick và khiến ban lãnh đạo Man Utd thêm áp lực trước làn sóng kêu gọi bổ nhiệm chính thức nhà cầm quân này.

Phòng thay đồ tại Old Trafford hôm qua trở nên ngột ngạt sau hiệp một, khi Man Utd bị Crystal Palace hưng phấn dẫn 1-0. Trong 7 trận đã qua từ khi trở lại dẫn đội, Carrick chưa từng phải đối mặt với hoàn cảnh này. Trước đó, các bàn thua nếu có cũng chỉ dừng lại ở mức tối thiểu và cục diện đều được xoay chuyển trước khi hiệp đầu khép lại.

HLV Man Utd Michael Carrick trong hiệp một trận thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester ngày 1/3/2026. Ảnh: AP

"Mọi thứ vốn đang ủng hộ chúng tôi, nên vào giờ nghỉ, tôi đã nói với các cầu thủ 'Đây chính là điều tôi mong đợi, chính khoảnh khắc này đây'", Carrick nói sau trận thắng ngược Palace 2-1. "Câu hỏi là 'Tiếp tục thôi, chúng ta sẽ làm gì để xoay chuyển nó?'. Trong bóng đá, đôi khi bạn phải tìm cách vượt qua nghịch cảnh. Vấn đề là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào?".

HLV Palace Oliver Glasner cho rằng Man Utd đã hưởng lợi từ may mắn, cái mà ông gọi là "đặc ân Old Trafford". Nhà cầm quân người Áo phẫn nộ trước tấm thẻ đỏ của trung vệ Maxence Lacroix ở phút 56 và quả phạt đền giúp "Quỷ Đỏ" gỡ hòa ngay sau đó.

Dù sao đi nữa, điều đó giờ không còn quan trọng. Carrick đã nhận được câu trả lời từ các học trò thông qua cú sút 11m lạnh lùng của Bruno Fernandes và pha đánh đầu dũng mãnh của Benjamin Sesko để giành trọn ba điểm. Đây đã là bàn thắng thứ bảy trong 8 trận của tiền đạo người Slovenia kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải vào ngày 5/1.

Man Utd đã vươn lên vị trí thứ ba ở Ngoại hạng Anh. Họ chưa từng đứng ở vị trí cao đến vậy tính từ vòng đấu cuối của mùa 2022-2023 dưới thời Erik ten Hag. Một tấm vé dự Champions League mùa tới đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Tiền vệ Bruno Fernandes mừng bàn gỡ 1-1 trong trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: AP

Trước trận gặp Palace, cựu danh thủ Gary Neville quả quyết đồng đội cũ đang là "ứng viên số một" cho ghế nóng tại Old Trafford. "Chuỗi phong độ Man Utd đang có là cú sốc với tất cả mọi người", Neville nhận định. "Carrick chắc chắn cũng không thể ngờ tới điều này trong những giấc mơ hoang đường nhất. Cậu ấy phải duy trì được đà này cho đến cuối mùa. Carrick đang nắm lợi thế cực lớn cho chiếc ghế chính thức. Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi tin họ sẽ giành vé dự Champions League".

Những bình luận của Neville mang sức nặng đáng kể nếu nhìn lại quan điểm của ông khi Carrick mới nhậm chức. Hồi tháng 1, chính cựu hậu vệ này từng tuyên bố HLV người Anh không nên được cất nhắc cho vị trí chính thức vào mùa tới "ngay cả khi cậu ấy thắng mọi trận đấu".

Dù chưa đạt đến tiêu chuẩn "thắng tuyệt đối" mà Neville đề cập, Carrick vẫn đang sở hữu thành tích giành điểm cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh sau 9 trận đầu tiên. Tính cả giai đoạn tạm quyền ngắn ngủi sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào tháng 11/2021, Carrick đã có tổng cộng 7 thắng lợi và hai trận hòa qua 9 trận dẫn dắt Man Utd. Thành tích giành 23 điểm sau 9 trận đã cân bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất của một HLV trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Ange Postecoglou từng một mình nắm kỷ lục này, nhưng sự sa sút sau đó của HLV người Australia tại Tottenham là minh chứng cho thấy không nên quá kỳ vọng chỉ dựa vào phong độ nhất thời. Tuy nhiên, những lời ca tiếng hát dành cho Carrick khi ông cùng các cầu thủ áo đỏ đi vòng quanh sân tri ân khán giả sau trận cho thấy người hâm mộ đội bóng đã có phán quyết của riêng họ.

Dù vậy, giới thượng tầng Man Utd có thể vẫn thận trọng, không muốn vội vàng đưa ra quyết định bổ nhiệm chính thức. Cách đây 7 năm, Carrick từng là trợ lý trong ban huấn luyện thời Solskjaer khởi đầu nhiệm kỳ tạm quyền với 8 chiến thắng liên tiếp, giành 32 trên tổng số 36 điểm tối đa, nhưng sau đó lại kết thúc mùa giải với vỏn vẹn 8 điểm trong 8 trận cuối cùng, ngay khi được ký hợp đồng chính thức.

Carrick thời còn làm trợ lý cho Ole Solskjer trong ban huấn luyện Man Utd. Ảnh: AP

Báo Anh BBC Sport bình luận rằng: "Xét trong bối cảnh Thomas Tuchel đã gia hạn với tuyển Anh và Carlo Ancelotti sắp cam kết tương lai với tuyển Brazil, nếu Carrick có thể giúp đội bóng trở lại đấu trường Champions League, ban lãnh đạo Man Utd đang dần tiến tới thời điểm mà việc không trao cho ông chiếc ghế chính thức mới thực sự là một canh bạc mạo hiểm".

Hiện vẫn có hai cái tên khác được cho là trong tầm ngắm của Man Utd, gồm Glasner - người đã gặt hái được những thành công tại Europa League và Cup FA - khi ông rời Palace vào cuối mùa, hay Roberto de Zerbi - HLV có triết lý bóng đá hào nhoáng. Nhưng theo ký giả chuyên về Man Utd Simon Stone, chọn Glasner hay De Zebri vẫn nhiều rủi ro hơn tiếp tục tin vào Carrick - người đang lèo lái con thuyền Man Utd bằng sự điềm tĩnh, không phô trương nhưng đầy bản lĩnh dưới áp lực khủng khiếp tại Old Trafford.

Theo bản năng, Carrick không thoải mái khi nói về đóng góp cá nhân. Các câu trả lời của ông thường bắt đầu bằng từ "chúng tôi" thay vì "tôi". Tuy nhiên, HLV 44 tuổi thừa nhận rằng việc nghe thấy bài hát ủng hộ dành riêng cho ông vang vọng khắp khán đài là một cảm giác hạnh phúc.

"Old Trafford có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Vì vậy, khi cảm thấy sự tích cực đang lan tỏa, mọi người đều hào hứng đến sân và bản thân tôi phần nào góp chút ảnh hưởng đến việc đó, tất nhiên cảm giác hết sức tuyệt vời và tôi không muốn dối lòng", Carrick nói. "Các cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều lời khen vì những gì họ đã trình diễn trên sân. Chắc chắn không phải chỉ do mình tôi, nhưng sự kết nối với người hâm mộ là vô cùng cần thiết".

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

So với người tiền nhiệm, Carrick tỏ ra khiêm nhường hơn, nhưng những kết quả trên sân đang khiến những ồn ào về tương lai của ông ngày một lớn. Những câu hỏi về chiếc ghế chính thức sẽ còn bám lấy cựu tiền vệ này sau từng trận đấu. Ban lãnh đạo Man Utd có lý do để kiên nhẫn. Đây là con đường họ từng đi qua trước đây. Nhưng nếu nhìn vào sự thay đổi thái độ của Neville, có thể thấy ngay cả những người hoài nghi nhất cũng đang phải nghiêm túc xét lại năng lực của Carrick.

Hoàng Thông tổng hợp