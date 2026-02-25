Gary Neville cảnh báo bổ nhiệm Carrick là canh bạc

AnhCựu đội trưởng Gary Neville kêu gọi Man Utd sớm đàm phán với HLV khác, thay vì trao ghế chính thức cho Michael Carrick dù CLB đang thăng hoa và áp sát top 3 Ngoại hạng Anh.

Carrick tiếp quản "ghế nóng" tại Old Trafford hồi tháng 1, sau khi Ruben Amorim bị sa thải, với hợp đồng đến hết mùa. Kể từ đó, Man Utd thăng hoa khi bất bại 6 trận tại Ngoại hạng Anh, gồm năm thắng và một hòa, qua đó leo lên vị trí thứ tư và chỉ còn kém đội xếp thứ ba Aston Villa ba điểm.

Chuỗi thăng hoa của "Quỷ Đỏ" bao gồm hai chiến thắng liên tiếp trước các ứng viên vô địch là Man City và Arsenal. Điều này khiến nhiều CĐV kêu gọi bổ nhiệm Carrick lâu dài.

HLV Michael Carrick phản ứng sau trận Man Utd thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Bramley-Moore Dock, Vauxhall, Liverpool, Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: PA Wire

Tuy nhiên, Neville không đồng tình. "Man Utd phải tìm kiếm một HLV khác ngay bây giờ vì bạn không biết kết quả sẽ diễn ra thế nào. Những yếu tố bên ngoài có thể làm thu hẹp lựa chọn", ông nói trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports.

Neville lấy ví dụ việc Thomas Tuchel gia hạn hợp đồng với tuyển Anh, khiến một phương án tiềm năng không còn khả thi Man Utd. Theo ông, nếu Carrick đưa Man Utd vào top 4 và giành vé Champions League, áp lực từ dư luận đòi bổ nhiệm chính thức sẽ rất lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây là quyết định tối ưu.

"Tôi không phản đối việc bổ nhiệm cậu ấy. Tôi rất quý Michael và nghĩ rằng cậu ấy đang làm công việc tuyệt vời. Nhưng Man Utd nên hướng tới HLV có đẳng cấp và hồ sơ thành tích tốt nhất hiện có", Neville nhấn mạnh.

Cựu hậu vệ người Anh cho rằng hai lựa chọn gần đây của Man Utd - Ruben Amorim và Erik ten Hag - đều là những người trẻ hoặc ít kinh nghiệm và chưa mang lại thành công trọn vẹn. Ông cũng nhắc lại trường hợp Ole Gunnar Solskjaer - cựu cầu thủ khác của CLB - từng có hai năm làm việc tích cực nhưng cuối cùng không thể đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

"Loại bỏ rủi ro nhiều nhất có thể là phương án đúng", Neville nói thêm, khẳng định quan điểm của ông không xuất phát từ yếu tố cá nhân: "Những ai hiểu tôi đều biết điều đó không nhằm vào Michael. Cậu ấy là người tuyệt vời, từng là cầu thủ lớn và đang làm tốt vai trò HLV".

Dù thận trọng với việc trao ghế chính thức cho Carrick, Neville tin Man Utd đủ khả năng kết thúc mùa giải trong top 4, thậm chí top 3. Ông cho rằng trước đây từng có giai đoạn 5-6 tuần đội bóng có cơ hội chen chân vào nhóm dẫn đầu nhưng không tận dụng được, còn hiện tại tình thế đã khác.

Theo Neville, việc giành vé dự Champions League - nếu thành hiện thực - sẽ là bước tiến lớn so với tình cảnh cách đây vài tuần, thời điểm đội bóng vừa thay HLV và ít người tin họ có thể đánh bại Arsenal hay Man City. "Tôi sẽ không nói họ là ứng viên sáng giá nhất cho top 4, nhưng hiện tại họ ở vị thế thuận lợi nhất", cựu hậu vệ 51 tuổi kết luận.

