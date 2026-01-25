Carrick sẽ trở thành Solskjaer thứ hai của Man Utd?

Michael Carrick ra mắt bằng chiến thắng ấn tượng ở derby Manchester, nhưng ban lãnh đạo Man Utd sẽ phải đánh giá sự phù hợp của HLV này nếu tính trao ông vị trí chính thức trong dài hạn.

Nỗi khổ của Man Utd - sau 13 năm thất bại với 7 đời HLV - là bất kể họ làm gì lúc này, luôn có một tiền lệ xấu ám ảnh. Với Carrick, nếu giữ lại ông, họ đối mặt với nguy cơ lặp lại kịch bản Ole Gunnar Solskjaer.

Nhưng nếu thay thế ông, dù bổ nhiệm ai - một gương mặt lão làng ở Ngoại hạng Anh, một chiến lược gia ngoại quốc, một "nhà vô địch" đã qua thời đỉnh cao, một môn đệ lối chơi gegenpressing kiểu mô hình bóng đá Red Bull, một người Hà Lan khắc khổ hay một tín đồ chiến thuật người Bồ Đào Nha, thì họ đều đã thử qua những hình mẫu đó và đều thất bại. Có vẻ như vấn đề lớn nhất của CLB chủ sân Old Trafford không nằm ở băng ghế chỉ đạo.

Khởi đầu của Carrick thực sự ấn tượng. Chỉ sau hai ngày cầm đội, ông đã biến Man Utd thành tập thể thi đấu tốc độ, linh hoạt, đầy sáng tạo và một mô hình phối hợp người thứ ba chạy chỗ trước Man City. Cảm giác nhẹ nhõm của các cầu thủ khi thoát khỏi sơ đồ 3-4-2-1 giống như hình ảnh đàn bò được thả ra đồng cỏ sau một mùa đông dài bị nhốt trong chuồng. Amad Diallo bùng nổ ở hành lang phải, Bruno Fernandes thăng hoa khi trở lại vai trò số 10. Man Utd không chỉ thắng Man City 2-0, họ đã thực sự vùi dập đối thủ.

Một chiến thắng thuyết phục trong trận derby, một lối chơi tấn công rực lửa, hóa giải hoàn toàn bài toán chiến thuật của Pep Guardiola, nguồn năng lượng lan tỏa và hòa quyện cùng bầu không khí sục sôi trên các khán đài. Man Utd của Carrick cách đây một tuần đã như vậy.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh đó, những diễn ngôn như "Hãy trao ngay chính thức cho Carrick thôi"... xuất hiện nhiều trên các diễn đàn hay bình luận sau trận. Nhưng hãy nhớ lại: trận đầu tiên của Solskjaer sau khi thay thế Jose Mourinho vào tháng 12/2018 là màn hủy diệt Cardiff 5-1. Ông tiếp tục thắng 13 trong 16 trận kế tiếp. Thất bại duy nhất trong kỳ trăng mật đó là trước PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford, nhưng cú vấp này đã được sửa chữa bằng màn ngược dòng thần thánh ở lượt về tại Parc des Princes, và đó cũng chính là đỉnh cao trong triều đại của cựu HLV Na Uy.

Hiện tại, Man Utd bị loại khỏi các giải đấu cúp quốc nội và không được dự cúp châu Âu, nên chỉ còn 16 trận từ giờ đến hết mùa. Điều đó có nghĩa là khi họ phải đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Carrick, cựu tiền vệ này thậm chí chưa đi đến cột mốc mà Solskjaer từng chạm tới ở Paris.

Năm 2019 ấy, sau mạch 16 trận đầu ấn tượng, Solskjaer thua liền hai trận tiếp theo dưới tay Arsenal và Wolves, trước khi được bổ nhiệm chính thức vào cuối tháng 3. Nhưng từ đó, Man Utd chỉ thắng hai trong 12 trận cuối mùa. Đến hè, mọi thứ đã quá rõ ràng, rằng họ đã sai lầm khi ký hợp đồng sớm.

Trong số tất cả sai lầm dưới thời Ed Woodward, kể cả việc đưa Cristiano Ronaldo đã luống tuổi trở lại, thì việc bổ nhiệm chính thức Solskjaer sớm là điều khó bào chữa nhất. Họ chẳng việc gì phải vội vàng đưa ra quyết định vào tháng 3 năm đó.

Solskjaer mừng sau khi cùng Man Utd hạ PSG trên sân Parc des Princes, Paris ở vòng 1/8 Champions League đầu năm 2019.

Hợp đồng tạm quyền của Solskjaer bấy giờ kéo dài đến tháng 6/2019. Nhưng sau mạch khởi đầu ấn tượng, Man Utd không đủ kiên nhẫn để chờ thêm bằng chứng về năng lực và sự phù hợp của ông, mà nhanh chóng bổ nhiệm chính thức. Họ hành động chỉ để xoa dịu dư luận, làm điều gì đó chỉ vì Rio Ferdinand nói rằng "đây là một ý hay", chứ không phải là quyết định từ bộ máy quản trị sáng suốt.

Nhưng chỉ vì Solskjaer đã thất bại, liệu điều đó có mặc nhiên khiến Carrick bị gạch tên? Đây chính là vấn đề khi nhìn vào tiền lệ để đưa ra kết luận trực tiếp. Tại Man Utd tồn tại một logic rằng vì Sir Alex Ferguson đã thành công sau nhiều năm đầu trầy trật, nên mọi HLV đều xứng đáng được hưởng sự kiên nhẫn tương tự. Nhưng mỗi trường hợp mỗi khác.

Còn về Carrick, hồ sơ của ông đến hiện tại ở mức ổn. Dù không thể giúp Middlesbrough thăng hạng sau gần ba mùa giải, ông vẫn sở hữu tỷ lệ thắng cao thứ hai trong số các HLV cầm quyền tại đó từ 6 tháng trở lên. Ông cũng từng bất bại trong ba trận tạm quyền trước đây ở Old Trafford. Liệu những điều này có nghĩa là HLV 44 tuổi đã sẵn sàng cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford trong lâu dài? Dĩ nhiên là không. Nhưng ngược lại, nó cũng không có nghĩa là Carrick chưa sẵn sàng.

Chiến thắng trước Man City cần được đặt vào đúng bối cảnh. Đó là một Man City đang tan hoang vì chấn thương, đã trải qua bốn trận không thắng ở Ngoại hạng Anh và sau đó ba ngày tiếp tục phơi áo trước Bodo/Glimt ở Champions League. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận Man Utd đã chơi với sự nhiệt huyết và tự do vốn là bản sắc của họ. Nếu điều này tiếp tục, nếu tập thể của Carrick có thể duy trì phong độ đó trước nhiều đối thủ khác nhau, chứ không chỉ trước những đội bóng dễ tổn thương bởi các pha bóng rót sau lưng khi đang loay hoay với bẫy việt vị, thì tại sao Man Utd không chọn ông cho vị trí chính thức.

Mbeumo mở tỷ số trận Man Utd thắng Man City trong trận ra mắt của Carrick trên cương vị HLV ngày 18/1. Ảnh: Reuters

Vấn đề là Man Utd đang sung sức hơn bất kỳ đối thủ nào còn lại trong mùa giải. Trong số đối thủ ở 16 trận cuối, chỉ West Ham và Bournemouth là không phải thi đấu nhiều hơn họ, trong khi đội hình "Quỷ đỏ" lại có chiều sâu hơn cả hai. Nếu họ trông nhanh nhẹn và năng động hơn đối thủ trong 4 tháng tới, đó có thể là kết quả từ chiến thuật của Carrick. Nhưng thực tế là họ có thể nhanh nhẹn và cơ động hơn nhờ lịch thi đấu nhẹ.

Vậy Man Utd nên đánh giá Carrick thế nào? Thực tế là, làm sao họ có thể đánh giá bất kỳ ai? Làm sao một CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh có thể thẩm định một HLV? Việc thành công ở nhóm giữa bảng không đảm bảo một HLV có thể chịu được sức ép ở tầm cao mới. Thomas Frank là một ví dụ, vì sau thời gian thăng hoa cùng Brentford, ông chật vật từ khi sang Tottenham, với những trận liên tiếp bị CĐV nhà hát vang bài ca "lối chơi của ông dở tệ".

Man Utd cũng đã nếm trải bài học rằng thành công của những HLV ở các giải đấu tầm khá châu Âu như Hà Lan hay Bồ Đào Nha cũng không đảm bảo điều gì. Sự thật là không có sự chuẩn bị nào cho một chiếc ghế nóng tại Ngoại hạng Anh tốt bằng việc trực tiếp ngồi vào chiếc ghế đó.

"Quỷ đỏ" vẫn là đội bóng lớn, nhưng vị thế của họ đang phai nhạt dần: rơi xuống vị trí thứ 8 trong danh sách thu nhập Football Money League của hãng Deloitte ngay cả trước khi vắng bóng tại châu Âu mùa này. Và gạt vấn đề tài chính sang một bên, bất kỳ HLV đầy tham vọng nào cũng có lý do để thận trọng khi gia nhập một CLB vốn có thói quen "nghiền nát" các tài năng.

Vậy một lần nữa, Man Utd sẽ ra quyết định bằng cách nào? Nó không thể chỉ dựa vào kết quả, thậm chí không thể chỉ dựa vào màn trình diễn. Nó phải bắt nguồn từ những đánh giá phức tạp về năng lực lãnh đạo và tiềm năng, về sự nhạy bén chiến thuật và cả khả năng truyền cảm hứng cho cầu thủ lẫn CĐV tại một CLB có tầm vóc khổng lồ.

Điều đó không hề dễ dàng. Về bản chất, những phán xét như vậy thường mơ hồ, dựa vào cảm nhận nhiều hơn là con số. Và nỗi lo lớn nhất là trong suốt 13 năm qua, chưa một ai trong bộ máy lãnh đạo của Man Utd chứng minh được rằng họ có đủ tầm nhìn để nhận diện một ứng viên như thế.

Hoàng Thông (theo Guardian)