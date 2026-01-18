Carrick cao tay thế nào ở derby Manchester?

Bằng việc trở về sơ đồ 4-4-2 trả một số cầu thủ về đúng sở trường, phát huy các đường chuyền dài và tài đọc trận đấu thay người, HLV Michael Carrick giúp Man Utd thể hiện thứ bóng đá rực lửa khi thắng Man City 2-0.

Vẫn còn quá sớm để nói trước tương lai, nhưng trong trận đầu trên cương vị HLV trưởng chỉ sau hai ngày làm việc cùng đội, Carrick đã khơi lại được hình bóng của một Man Utd hào hùng thời ông còn thi đấu. Cấu trúc, phong cách và mục đích tiếp cận rõ ràng mà đội bóng áo đỏ thể hiện tại Old Trafford ngày 17/1 là những điều hiếm thấy suốt năm 2025 giông bão.

"Quỷ Đỏ" chơi một thứ bóng đá cơ động, trực diện và đầy hưng phấn khiến Man City hoàn toàn lúng túng, còn các CĐV Man Utd thì cuốn theo phong thái rực lửa của đội nhà. Ngồi trên khán đài, Sir Alex Ferguson, vốn ít cười suốt thời gian dài gần đây, đã sung sướng trở lại. Thành quả là hai bàn thắng được ghi, hai lần bóng tìm đến khung gỗ và ba bàn khác bị từ chối vì lỗi việt vị.

Mọi tinh túy của một Man Utd mới mẻ và đầy sinh khí này đều được gói gọn trong hai pha lập công. Bàn mở tỷ số phút 65 là một pha phản công sắc lẹm. Bruno Fernandes dốc bóng thần tốc từ phần sân nhà trước khi chọc khe tinh tế cho Bryan Mbeumo. Sau nhiều nỗ lực cứu thua xuất thần từ đầu trận, thủ thành Gianluigi Donnarumma cuối cùng cũng phải bó tay trước cú dứt điểm một chạm của tiền đạo Cameroon.

Mbeumo (trái) ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd ở phút 65 trận derby Manchester ngày 17/1 trên sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Đến bàn thứ hai, cầu thủ vào sân thay người Matheus Cunha đột phá bên cánh phải và căng ngang cho Patrick Dorgu. Cầu thủ 21 tuổi cho thấy quyết tâm hơn hẳn các hậu vệ Man City khi thoát xuống dũng mãnh để ấn định tỷ số.

Các trận derby Manchester kỷ nguyên hiện đại thường diễn ra theo một kịch bản quen thuộc: Guardiola sẽ dàn quân để bóp nghẹt đối thủ hàng xóm bằng hàng nghìn đường chuyền, trong khi các đời HLV Man Utd chỉ tìm cách chịu trận và phản công.

Man Utd 2-0 Man City

Nhưng diễn biến đêm qua tại Old Trafford mang đến một cảnh quan khác. Guardiola đã cố làm giảm nhiệt trận đấu bằng cách chỉ đạo Bernardo Silva và Rodri duy trì thế trận cầm bóng, đồng thời kéo Rico Lewis vào trung lộ để hỗ trợ. Nhưng họ vẫn không thể kiểm soát được tình hình.

Trong hiệp một, Rodri chơi dưới sức và vô tình trao cho Man Utd cơ hội ngon ăn nhất bằng một đường chuyền cẩu thả, điều hiếm thấy ở tiền vệ Tây Ban Nha. Quả Bóng Vàng 2024 dường như mất đi sự nhạy cảm về không gian, dù chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Vấn đề khác của Man City là ngay cả khi họ ép được chủ nhà phải lùi sâu, khả năng xử lý bóng quanh vùng cấm của đội khách vẫn thiếu sắc sảo, khiến hy vọng tìm kiếm bàn thắng trở nên xa vời.

Mainoo trở lại và hàng thủ 4 người

Điểm nhấn trong trận đầu Carrick cầm quân là việc Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát. Tài năng trẻ này không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, và cũng đã không đá chính ở Ngoại hạng Anh từ tháng 5/2025. Sự hiện diện của tiền vệ người Anh giúp tuyến giữa Man Utd luân chuyển bóng mượt mà và kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn.

Trên hàng công, Benjamin Sesko và Cunha bất ngờ ngồi dự bị, nhường chỗ cho Mbeumo và Amad - bộ đôi vừa trở về từ giải vô địch châu Phi (AFCON). Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất so với triều đại Amorim nằm ở hệ thống chiến thuật.

Ở trận gặp Leeds - trận cuối dưới thời Amorim, Man Utd vẫn đá theo sơ đồ 3-4-2-1, nơi các biên thủ (wingback) giãn biên và hai tiền đạo đóng vai các số 10 lệch sau lưng mũi nhọn cao nhất. Trước Man City, Carrick đã đưa Man Utd trở lại với hàng thủ 4 người qua cấu trúc 4-2-3-1. Khi không bóng, hệ thống chuyển sang 4-4-2, với Fernandes là người ra tín hiệu thời điểm nào nên gây áp lực tầm cao, thời điểm nào nên lùi sâu.

Mainoo gây sức ép lên Rico Lewis trong trận derby Manchester ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Bằng việc đưa Mainoo trở lại đá chính cho đến việc trả Luke Shaw về vị trí hậu vệ trái sở trường, Carrick đã đặt mọi quân cờ vào đúng vị trí. Ngay cả quyết định xếp Mbeumo đá cắm thay vì các trung phong thực thụ cũng cho thấy sự cao tay của Carrick, khi tiền đạo người Cameroon đã chơi như một số 9 đích thực. Trong khi, Harry Maguire – người chỉ 4 lần đá chính dưới thời Amorim mùa này – được xếp cặp cùng Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ.

Thay đổi trên không chỉ mang lại sự chắc chắn mà còn giải phóng năng lượng cho Amad Diallo và Dorgu ở hai hành lang. Những khoảng trống sau lưng hàng thủ Man City, nhất là cánh phải, liên tục được khai thác.

Kết cấu chiến thuật chặt chẽ là một chuyện, trận đấu vẫn là của các cầu thủ và suốt 90 phút bóng lăn ở Old Trafford, các học trò của Carrick đã thi đấu với sự quyết liệt vốn là đặc sản nhưng bị mai một dưới thời Amorim. Diogo Dalot rồi Luke Shaw lần lượt nhận thẻ vàng ngay trong 17 phút đầu, sau những pha vào bóng dằn mặt đối thủ.

Ở vị trí trung vệ, Martinez lao cả thân người lăn xả cản phá cú sút nguy hiểm của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy bị cô lập hoàn toàn với chỉ 14 lần chạm bóng và trải qua trận thứ bảy liên tiếp không ghi bàn từ các tình huống bóng sống ở Ngoại hạng Anh - cũng là chuỗi tịt ngòi bóng sống dài nhất sự nghiệp của anh ở các giải VĐQG - trước khi bị thay ra ở phút 80.

Quyết định thay trung phong Na Uy bằng Divine Mukasa, cùng lúc tung Tijjani Reijnders và Rayan Ait-Nouri vào sân của Guardiola không khác nào hành động "giương cờ trắng". Điều này còn phản ánh tình trạng suy giảm họa lực trầm trọng của Man City hiện tại. Họ chỉ ghi được đúng một bàn từ bóng sống trong 4 trận gần nhất. Giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trước Man Utd chỉ là 0,45, thấp thứ hai trong suốt 9 năm cầm quân của Guardiola tại Man City.

Fernandes đá số 10

Thời Amorim, tiền vệ Bồ Đào Nha từng có những thời điểm được xếp đá như một số 6, hoặc dạt cánh trong hàng tiền vệ ba người. Cựu HLV Man Utd đã cố gắng nhồi nhét những tân binh mùa hè như Cunha và Mbeumo vào vai trò số 10 lệch, mà bỏ quên việc xây dựng lối chơi xung quanh Fernandes.

Thế trận đêm qua trước Man City trở thành mảnh đất hoàn hảo cho ngôi sao 31 tuổi. Khi Man Utd chơi trực diện và phản công nhanh, Fernandes có thể phô diễn nhãn quan chuyền bóng của anh cho những "máy chạy" như Mbeumo, Amad hay Dorgu.

Sự tinh tế của Fernandes còn được phát huy ở những tình huống cố định: quả phạt góc rót thẳng vào đầu Maguire trong pha dứt điểm trúng khung gỗ, hay đường tạt bóng từ nách trung lộ cho Mbeumo buộc Donnarumma phải trổ tài. Anh còn kiến tạo cho Mbeumo mở tỷ số từ một tình huống phản công trong thế 4 đánh 2.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Trên Sky Sports, Gary Neville cảm nhận được dáng dấp của huyền thoại Eric Cantona nơi Fernandes khi anh được trả lại vị trí số 10 sở trường. "Đó là vị trí cậu ấy phải thuộc về: gần khung thành hơn, ở nơi có thể gây sát thương cho đối thủ, bởi Bruno là một cầu thủ xuất sắc", cựu hậu vệ Man Utd khẳng định. "Chúng ta không muốn thấy cậu ấy phải đá cặp tiền vệ trung tâm ngay phía trên hàng thủ ba người thêm một lần nào nữa".

"Tôi luôn khẳng định rằng hệ thống của Man Utd là như vậy: bạn có một tiền đạo và một số 10 phía sau. Đó có thể là Dwight Yorke, Cantona, Rooney, Tevez hay Berbatov. Những cầu thủ thường xuyên lùi sâu ngay sau tiền đạo cắm, Paul Scholes cũng đã làm điều đó trong nhiều năm. Chúng ta luôn sở hữu những cầu thủ tài năng nhất chơi sát tiền đạo để tiếp đạn cho họ, và đó chính là điều khiến tôi có chút nghẹn ngào khi chứng kiến Mbeumo ghi bàn từ pha kiến tạo của Bruno", Neville nhấn mạnh.

Fernandes đã kiến tạo trong ba trận liên tiếp kể từ khi Amorim ra đi. Và tính từ đầu mùa, với 9 pha kiến tạo, anh hiện độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách này của Ngoại hạng Anh. Ở vai trò nhạc trưởng, Fernandes thuộc về vùng thoải mái nhất của anh. "Ở vị trí đó, Bruno có thể chạm bóng và tạo ra những nhịp di chuyển chủ động, đó là điều cậu ấy ưa thích", Carrick giải thích.

Vũ khí chuyền dài

Thời còn thi đấu, vũ khí lợi hại nhất của Carrick là những đường chuyền dài vượt tuyến. Đó cũng là "vũ khí" mà Sir Alex Ferguson từng rất ưa thích. Và giờ đây, người học trò của huyền thoại Scotland đã mang nó trở lại cho tập thể ông dẫn dắt.

Carrick khuyến khích các cầu thủ Man Utd tự tin chuyền dài. Ngay hiệp một, trung vệ Martinez đã tung đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương để Fernandes băng xuống vượt qua Donnarumma đưa bóng vào lưới, dù sau đó trọng tài căng cờ việt vị. Sang hiệp hai, đường mở bóng chéo sân chuẩn xác của Dorgu cho Amad suýt dẫn đến bàn thắng, nếu thủ thành Italy không phản xạ xuất sắc.

Cả trận, Man Utd chỉ kiểm soát bóng 32%, và trong 302 đường chuyền thực hiện, 46 là những đường bóng dài với 26 lần đi đúng địa chỉ. Trong bối cảnh hàng thủ dâng cao của Man City dễ dàng trở thành điểm yếu chí tử vì vắng Josko Gvardiol và Ruben Dias, Carrick muốn các học trò phải tìm cách đâm xuyên qua tuyến dưới đối thủ bất cứ khi nào có thể.

Martinez, người gia nhập Man Utd từ 2022, thừa nhận đây là bầu không khí tuyệt vời nhất mà anh từng chứng kiến tại Old Trafford. "Carrick đã nói một điều rất quan trọng: 'Hãy tận dụng nguồn năng lượng từ khán giả'. Hôm nay chúng tôi đã làm được. Khi chúng tôi đồng lòng, không ai có thể đánh bại Man Utd tại đây", cầu thủ Argentina nói với Sky Sports sau trận.

Hệ thống 4-2-3-1 của Man Utd trận đầu Michael Carrick cầm quân.

Carrick cũng cho thấy khả năng đọc trận đấu nhạy bén. Dù nắm thế dẫn bàn, Man Utd vẫn cần sự cẩn trọng trước một Man City luôn biết cách lội ngược dòng. Các quyết định thay người của cựu tiền vệ này đã giúp "Quỷ Đỏ" kết liễu trận đấu.

Cunha vào sân thay Mbeumo ở phút 71 và chỉ mất 5 phút để kiến tạo bàn thắng quyết định. Một sự thay người khác là Mason Mount cũng đưa được bóng vào lưới ngay lần chạm đầu tiên trong những phút bù giờ, dù bàn thắng không được công nhận.

Trên sóng BBC, Wayne Rooney - người từng rất khắt khe với Amorim - đã thốt lên đầy phấn khích: "Mọi người thường nói về DNA của CLB, đặc biệt là từ các cựu cầu thủ. Và hôm nay, đội bóng này đã cho thấy DNA của Man Utd thực sự là gì".

Những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện, nhưng thử thách cực đại đang chờ đợi Carrick vào tuần tới khi Man Utd hành quân đến Emirates của đầu bảng Arsenal. Một kết quả khả quan nữa sẽ là lời khẳng định đanh thép cho cuộc đua giành vé dự Champions League của Man Utd, cũng như tiếp thêm sự ủng hộ cho Carrick trong dài hạn.

Hoàng Thông tổng hợp