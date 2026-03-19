Carrick nêu tên ba cầu thủ Man Utd xứng đáng lên tuyển Anh

AnhHLV Michael Carrick tin rằng Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Luke Shaw đủ khả năng góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel dự kiến công bố danh sách tuyển Anh cho các trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản ngày 20/3. Đây cũng là đợt tập trung cuối trước thềm World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Mainoo, Maguire và Shaw từng vắng bóng ở đội tuyển một thời gian. Tuy nhiên, việc tìm lại phong độ dưới thời Carrick, góp phần đưa Man Utd lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh có thể giúp họ ghi điểm trở lại với Tuchel. "Tôi chưa liên hệ với Tuchel", Carrick nói ngày 18/3 trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. "Nhưng tôi rất muốn thấy họ được triệu tập, không chỉ lần này mà cả mùa hè tới. Tôi không có ảnh hưởng gì đến quyết định, nhưng với phong độ hiện tại, họ xứng đáng có cơ hội".

HLV Michael Carrick nhắc nhở Kobbie Mainoo sau trận Man Utd thắng Tottenham 2-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: EPA

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng gây ấn tượng mạnh dưới thời nhà cầm quân người Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thêm hai kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, nâng tổng số kiến tạo mùa này lên 16 - gấp đôi người xếp sau là Rayan Cherki (Man City). Phong độ cao này giúp Fernandes trở thành ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Về việc này, Carrick nói: "Không hẳn là chuyện tôi sẽ bầu cho ai, nhưng tôi rất vui khi cậu ấy thi đấu như hiện tại và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn cho đội. Tôi muốn thấy Fernandes giành giải thưởng đó. Việc cậu ấy góp mặt trong những cuộc thảo luận như vậy nói lên rất nhiều về tình hình của CLB, về cách đội bóng đang vận hành cũng như phong độ cá nhân của Bruno. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi thực sự hài lòng với những gì cậu ấy đang thể hiện".

Từ khi thế chỗ Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick giúp Man Utd thắng 7 trong 9 trận, xây chắc vị trí trong top 3 Ngoại hạng Anh. HLV 44 tuổi cho rằng bầu không khí tại đội bóng hiện tại tương đối ổn định, nhưng vẫn giữ được khát khao cải thiện. "Mọi thứ phụ thuộc vào từng giai đoạn và đà phát triển của đội. Có lúc cần sự bình lặng, ổn định, nhưng cũng có lúc cần một chút căng thẳng để thúc đẩy phong", ông nói. "Các cầu thủ vẫn luôn khao khát tiến bộ, thể hiện qua cách họ tập luyện và thi đấu. Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng, đưa ra quyết định hợp lý cho ban huấn luyện và cầu thủ".

Sau trận gặp Bournemouth, Man Utd sẽ bước vào quãng nghỉ gần ba tuần do lịch thi đấu quốc tế và việc bị loại khỏi Cup FA. "Quỷ Đỏ" chỉ trở lại thi đấu khi tiếp đón Leeds ở vòng 32 Ngoại hạng Anh tại Old Trafford ngày 13/4. Carrick thừa nhận quãng nghỉ dài sắp tới sẽ khiến việc chuẩn bị trở nên đặc biệt và là thách thức trong việc quản lý lực lượng. "Hai tuần tới sẽ là giai đoạn khá phức tạp. Phần lớn cầu thủ sẽ lên tuyển, nên chúng tôi không có nhiều người ở lại. Ban huấn luyện phải linh hoạt, điều chỉnh theo từng trường hợp, có người cần duy trì phong độ qua thi đấu, có người cần tăng cường tập luyện", ông cho biết.

