Carrick giành giải HLV hay nhất tháng ở Ngoại hạng Anh

Michael Carrick trở thành HLV thứ hai của Man Utd giành giải tháng ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau Ruben Amorim.

Theo thông báo của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Carrick là HLV hay nhất tháng 1/2026 sau khởi đầu ấn tượng trên cương vị HLV ngắn hạn của Man Utd. Cựu tiền vệ "Quỷ Đỏ" tiếp quản đội bóng đến hết mùa giải sau khi Amorim bị sa thải, và nhanh chóng tạo dấu ấn.

Carrick cầm giải thưởng tháng 1/2026 ở Ngoại hạng Anh, bên cạnh các thành viên ban huấn luyện Man Utd. Ảnh: Man Utd

Trong tháng 1, Man Utd thắng 2-0 ở trận derby Manchester, trước khi tạo nên màn ngược dòng 3-2 ngay trên sân đội đầu bảng Arsenal. Cũng trong tháng này, HLV Chelsea, Liam Rosenior toàn thắng ba trận, nhưng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Brentford, Crystal Palace và West Ham.

Ngoài Rosenior, Carrick còn vượt qua Andoni Iraola và Sean Dyche trong cuộc đua. Đáng chú ý là Dyche vừa được đề cử HLV hay nhất tháng 1, nhưng bị sa thải hôm 12/2.

Man Utd cũng có một HLV giành giải thưởng tháng ở mùa này, là Amorim tháng 10/2025. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha cũng bị sa thải sau đó hai tháng. HLV Enzo Maresca giành giải thưởng tháng 11/2025 với Chelsea, nhưng cũng bị cách chức sau đó một tháng.

Theo TEAMtalk, nội bộ Man Utd hài lòng với ảnh hưởng của Carrick trong giai đoạn chuyển giao. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng bộ sậu vẫn đang đánh giá các phương án HLV cho tương lai, nhưng Carrick cũng có trong danh sách này nếu tiếp tục thể hiện tốt.

Lãnh đạo Man Utd thích phong cách, thái độ và cách hành xử của Carrick kể từ khi nhận việc. Cựu tiền vệ người Anh tiến xa hơn nhiều trong danh sách cân nhắc HLV dài hạn, so với dự đoán ban đầu của CLB.

Carrick trước đó gây dựng danh tiếng huấn luyện trong ba mùa dẫn dắt Middlesbrough, xây dựng một tập thể cạnh tranh dù không có nguồn lực tài chính lớn.

Không chỉ Man Utd theo dõi sát sao màn thể hiện của HLV 44 tuổi, Tottenham cũng quan tâm nghiêm túc Carrick. Đội bóng Bắc London từng cân nhắc ông hè 2025, trước khi bổ nhiệm Thomas Frank. Sau khi sa thải Frank, Tottenham tiếp tục nhắm tới Carrick.

Tottenham ấn tượng với cách Carrick tổ chức đội hình, sự rõ ràng trong chiến thuật và khả năng mang lại sự tự tin cho tập thể từng bị nhận xét là thiếu định hướng. Nếu Man Utd không gia hạn với Carrick, ông có thể sẽ nhận được đề nghị từ Tottenham. CLB Bắc London xem xét nhiều phương án, trong đó có khả năng bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa.

Hoàng An tổng hợp