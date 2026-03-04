Carrick chưa từ bỏ hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh

AnhHLV Michael Carrick không loại trừ khả năng đua tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh, dù thừa nhận Man Utd cần chuỗi thắng gần như hoàn hảo.

Sau khi được bổ nhiệm bằng hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2025-2026, Carrick giúp Man Utd "lột xác" khi thắng sáu và hòa một qua bảy trận, giành 19 điểm trong tổng số 21 điểm tối đa. Đây là thành tích tốt nhất của một đội bóng ở Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn. Chuỗi trận thăng hoa này giúp "Quỷ Đỏ" vươn lên thứ ba và tiến bước dài trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Hiện, Man Utd kém đầu bảng Arsenal 13 điểm, nhưng đá ít hơn một trận và mùa giải còn 10 vòng. Trước chuyến làm khách trên sân của Newcastle ở vòng 29 tối 4/3, khi được hỏi về khả năng bắt kịp đội bóng của Mikel Arteta, Carrick đáp: "Trong bóng đá, bạn không thể loại trừ điều gì. Nhưng chúng tôi cũng phải thực tế. Điều quan trọng là tiếp tục thắng và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Phía trên chúng tôi là hai đội bóng xuất sắc, xung quanh cũng có nhiều đố thủ mạnh. Chúng tôi đang có chuỗi trận tốt nhưng không vì thế mà chủ quan. Toàn đội phải kiên nhẫn, tận dụng sự tự tin hiện có và tiếp tục tiến lên".

HLV Michael Carrick vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: PA

Khi còn thi đấu cho Man Utd, Carrick từng giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh dưới dự dẫn dắt của HLV huyền thoại Alex Ferguson. Khi được hỏi liệu tinh thần cạnh tranh quyết liệt của nhà cầm quân người Scotland có thể truyền cảm hứng cho cuộc đua vô địch hay không, Carrick cho biết bản thân luôn giữ thái độ lạc quan.

"Tôi luôn nhìn theo hướng nửa ly nước đầy hơn là mặt tiêu cực. Nhưng chúng tôi cần thắng rất nhiều trận nữa thì điều đó mới có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp cận từng trận", nhà cầm quân người Anh nói, đồng thời nhấn mạnh đội bóng sẽ dồn toàn lực cho trận gặp Newcastle trước khi bước vào quãng nghỉ ngắn, rồi chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa ngày 15/3.

Về khả năng được bổ nhiệm chính thức, ông cũng thận trọng dù khởi đầu ấn tượng. "Tôi yêu công việc ở đây và luôn nghĩ đến lợi ích lâu dài của CLB. Dù ở lại bao lâu, tôi cũng phải đưa ra những quyết định tốt nhất cho tương lai đội bóng. Chiến thắng chắc chắn giúp ích, nhưng hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", HLV 44 tuổi bày tỏ.

Dù Newcastle thua ba trận gần nhất trên sân nhà St James' Park và kém Man Utd 15 điểm, Carrick vẫn cảnh báo các học trò rằng đó luôn là sân đấu khó khăn. "Khi họ chơi thăng hoa và có sự cổ vũ của khán giả, mọi thứ trở nên rất thử thách. Chúng tôi phải sẵn sàng", ông nói.

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN)