Carragher: 'Slot có thể mất ghế nếu Liverpool không dự Champions League'

Slot từng được ca ngợi nhiều khi giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt 2024-2025. Trước thềm mùa này, ông được ban lãnh đạo hậu thuẫn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, khi chi ra 603 triệu USD để mang về 7 tân binh. Trong đó có ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

Họ khởi đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp, nhưng sau đó bất ngờ lao dốc, trải qua 5 thất bại trong 6 trận tiếp theo ở Ngoại hạng Anh. Thất bại 2-3 trên sân Bournemouth cuối tuần qua khiến Liverpool rơi xuống thứ sáu, kém Chelsea một và Man Utd hai điểm.

Trên chương trình Monday Night Football, Carragher cho rằng Slot sẽ đối mặt nguy cơ bị sa thải nếu Liverpool không giành vé dự Champions League mùa tới. Theo cựu trung vệ người Anh, đội bóng cũ đang bộc lộ những điểm yếu mang tính hệ thống.

"Nếu không giành vé Champions League sau khi vừa vô địch Ngoại hạng Anh và chi tiêu nhiều như Liverpool, tôi không nghĩ HLV có thể bào chữa", Carragher bình luận. "Ba yếu tố nổi bật ở Ngoại hạng Anh hiện nay là tình huống cố định, phản công và đối đầu với các đội chơi phòng ngự thấp. Liverpool đều gặp vấn đề ở cả ba khía cạnh đó".

Theo Carragher, việc Man Utd và Chelsea cải thiện phong độ sau khi thay HLV càng khiến cuộc đua top 4 trở nên khốc liệt. Cựu danh thủ người Anh đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc không cạnh tranh chức vô địch và việc không giành vé Champions League. "Liverpool không phải lúc nào cũng vô địch, đó là trách nhiệm tập thể. Nhưng không vào Champions League sau khi trở thành nhà vô địch, chi hơn 600 triệu USD và sở hữu quỹ lương cao nhất giải đấu thì là vấn đề hoàn toàn khác", ông cho biết.

Carragher cũng cho rằng Liverpool cần sớm bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Hiện, Slot chỉ còn một lựa chọn ở đội một là Virgil van Dijk, trong bối cảnh Joe Gomez chấn thương và Ibrahima Konate vắng mặt vì lý do cá nhân. Carragher tiếp tục cảnh báo rằng nếu Van Dijk chấn thương, mùa giải của Liverpool có thể coi như khép lại.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Qarabag ở lượt cuối Champions League, Slot cũng thừa nhận Liverpool đang gặp vấn đề ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh đội bóng cần sớm khắc phục sự mất cân bằng trong lối chơi nếu muốn giảm bớt những chỉ trích từ bên ngoài.

"Rất khó để dập tắt những ồn ào với vị trí hiện tại của chúng tôi", ông nói. "Mỗi trận thua hay kết quả gây thất vọng đều khiến những chỉ trích quay trở lại. Điều đó là không thể tránh khỏi khi bạn không cạnh tranh chức vô địch".

Theo Slot, Liverpool chơi tốt ở khu vực giữa sân và thường xuyên đưa bóng vào những vị trí thuận lợi, nhưng lại thiếu sự sắc bén trong vòng cấm đối phương. HLV 47 tuổi cũng bày tỏ lo ngại về hàng phòng ngự, khi đối thủ chỉ cần ba hoặc bốn lần tiếp cận vòng cấm Liverpool mỗi trận nhưng thường xuyên tạo ra cơ hội, thậm chí ghi bàn.

Slot đồng thời kêu gọi nhìn nhận thực tế rằng Liverpool chưa thống trị các giải đấu lớn trong thời gian dài. "Mục tiêu của Liverpool luôn là vô địch, nhưng trong 30 năm qua chúng tôi chỉ làm được điều đó hai lần", ông cho biết.

Trái ngược với tình hình trong nước, Liverpool đang có vị trí tốt tại Champions League. Họ có 15 điểm, đứng thứ 4, đồng nghĩa với việc chỉ cần đánh bại Qarabag tại Anfield hôm nay là góp mặt trong top 8 để vào thẳng vòng knock-out mà không cần đá play-off.

