Carragher: 'Chỉ Haaland có thể ngăn Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhTheo cựu trung vệ Jamie Carragher, Arsenal có cơ hội lớn để vô địch Ngoại hạng Anh sau 21 năm, nhưng vẫn phải vượt qua rào cản lớn nhất là phong độ làm bàn của Erling Haaland cho Man City.

Carragher nhận định Arsenal hiện sở hữu đội hình mạnh và đồng đều nhất trong nhóm cạnh tranh ngôi vương, trong khi ĐKVĐ Liverpool còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Cựu hậu vệ này cho rằng Man City là mối đe dọa lớn nhất cho đội bóng của Mikel Arteta, và lý do duy nhất mang tên Erling Haaland.

"Arsenal bước vào mùa này với nỗi lo lớn nhất là Liverpool. Nhưng giờ, điều họ nên sợ nhất là Haaland", Carragher viết trên The Telegraph. "Man City có cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất và là tiền đạo năng động nhất. Nếu không có Haaland, mục tiêu thực tế của họ chỉ là top 4. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng Haaland là trung phong vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh".

Haaland trong pha làm bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 trên sân Emirates, London ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 22/9. Ảnh: Reuters

Haaland đạt phong độ cao từ đầu mùa, khi ghi ghi 15 bàn trong 11 trận cho Man City, gồm 11 bàn ở Ngoại hạng Anh và 4 tại Champions League. Tiền đạo người Na Uy vừa san bằng thành tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp của huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Theo Carragher, Man City đang gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Haaland, khi các đồng đội mới ghi thêm 6 bàn, và tất cả đều ở những trận mà tiền đạo Na Uy đã lập công. Dù vậy, cựu hậu vệ của Liverpool xem đây là "phước lành" cho Pep Guardiola. "Haaland quá xuất sắc, đủ để tạo khác biệt mỗi khi ra sân. Cậu ấy là tay săn bàn nguy hiểm nhất thế hệ này, hoàn toàn xứng đáng được so sánh với những huyền thoại", ông viết tiếp.

Carragher so sánh Haaland với Thierry Henry và Ian Rush - những huyền thoại vừa có danh hiệu vừa có hiệu suất ghi bàn khủng - đồng thời cho rằng Haaland đã vượt qua các tiền đạo lừng danh như Alan Shearer, Gary Lineker hay Harry Kane, những người ghi nhiều bàn nhưng thiếu vinh quang tập thể.

"Shearer, Lineker và Kane từng là vua phá lưới 9 mùa, nhưng chỉ giành được một danh hiệu vô địch trong số đó", Carragher viết. "Haaland thì khác, cậu ấy vừa ghi bàn đều đặn vừa mang về danh hiệu, giống Henry hay Rush. Và bộ sưu tập danh hiệu của cậu ấy chắc chắn sẽ còn dài hơn".

Henry là huyền thoại của Arsenal, ghi 228 bàn qua 377 trận, đoạt hai danh hiệu Ngoại hạng Anh, gồm mùa giải bất bại 2003-2004. Rush thì khoác áo Liverpool hai giai đoạn, 1980-1987 và 1988-1996, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB (346). Ông cùng Liverpool năm lần vô địch Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)