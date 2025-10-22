Haaland bắt kịp chuỗi ghi bàn tốt nhất của Ronaldo

Tây Ban NhaTiền đạo Erling Haaland san bằng thành tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp của Cristiano Ronaldo.

Phút 17 trận Villarreal - Man City ở Champions League tối 21/10, sau quả tạt của Rico Lewis, Haaland đệm bóng mở tỷ số. Đây là trận thứ 12 liên tiếp tiền đạo người Na Uy lập công cho CLB và đội tuyển, đồng thời san bằng thành tích tốt nhất của Ronaldo.

Haaland ăn mừng trong trận Man City thắng Villarreal 2-0 ở lượt thứ ba vòng bảng Champions League tối 21/10. Ảnh: AFP

Chuỗi lập công của Haaland bắt đầu từ trận thua Brighton 1-2 ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, hôm 31/8. Sau đó, anh đều đặn "nổ súng" trong 8 trận tiếp theo của Man City (gặp Man Utd, Arsenal, Burnley, Brentford, Everton, Napoli, Monaco, Villarreal) và ba trận của tuyển Na Uy (gặp Phần Lan, Moldova, Israel), đạt tổng cộng 22 bàn.

Ronaldo từng hai lần ghi bàn 12 trận liên tiếp. Lần đầu diễn ra vào cuối năm 2014 với 21 bàn, còn lần sau là đầu năm 2018 với 22 bàn.

Kỷ lục 14 trận lập công liên tiếp hiện thuộc về hai cầu thủ. Đầu tiên là Lionel Messi, khi ghi 20 bàn từ cuối năm 2012 đến đầu 2013. Tiếp đó là Robert Lewandowski, ở đầu năm 2021 với 22 bàn.

Ba trận tới, Man City lần lượt gặp Aston Villa, Bournemouth (Ngoại hạng Anh) và Swansea City (Cup Liên đoàn). Nếu tiếp tục lập công, Haaland sẽ phá kỷ lục của Messi và Lewandowski.

Man City cũng đang có phong độ tốt với 9 trận bất bại liên tiếp. Họ lên thứ hai Ngoại hạng Anh sau trận thắng Everton 2-0 cuối tuần qua, và lên thứ năm vòng bảng Champions League sau khi đả bại Villarreal.

Từ khi khoác áo Man City năm 2022, Haaland ghi 139 bàn trong 157 trận. Thành tích của anh qua các mùa lần lượt là 52, 38 và 34 bàn. Mùa này, tiền đạo người Na Uy đã cống hiến 15 bàn trong 11 trận cho CLB.

Thanh Quý (theo TS)