Carragher: 'Arsenal có thể là á quân bị chỉ trích nặng nề nhất lịch sử'

AnhCựu danh thủ Liverpool và tuyển Anh cho rằng Arsenal đang đứng trước thời khắc quyết định mùa giải và sẽ bị xem là thất bại tệ hại bậc nhất lịch sử nếu tiếp tục về nhì.

Trong bài viết trên báo Anh Telegraph, Jamie Carragher nhận định trận đại chiến giữa Man City và Arsenal tại Etihad ngày 19/4 có thể mang tính chất định đoạt cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Theo ông, kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện và tâm lý của cả hai đội trong giai đoạn còn lại.

Carragher cho rằng nếu thắng, Arsenal có thể "băng về đích một cách thuận lợi". Một kết quả hòa vẫn giúp "Pháo thủ" duy trì lợi thế, nhưng nếu thất bại, đà tâm lý sẽ nghiêng hẳn về Man City.

Arsenal đang dẫn đầu với 70 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm và đá nhiều hơn một trận. Về các chỉ số phụ, Arsenal đang nhỉnh hơn khi ghi 62 bàn, thủng lưới 24 lần, đạt hiệu số +38. Man City ghi 63 bàn, thủng lưới 28 lần và đạt hiệu số +35.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Bất chấp lợi thế cả về điểm số lẫn chỉ số phụ, Carragher nhấn mạnh áp lực dành cho Arsenal đang lớn hơn đáng kể so với đối thủ, bởi việc đánh rơi chức vô địch có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng với HLV Mikel Arteta. Theo ông, thành bại của chiến lược mà Arteta xây dựng thời gian qua phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc đội bóng có giành được danh hiệu lớn hay không.

Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng Arsenal vẫn nắm lợi thế lớn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định nhờ lối chơi thực dụng và thiên về phòng ngự hơn so với trước đây. Tuy nhiên, cách tiếp cận này khiến các chiến thắng của họ trong phần lớn mùa giải trở nên kém thuyết phục trong mắt người hâm mộ.

Carragher cũng đề cập đến việc nhiều CĐV Arsenal đã thể hiện sự lo lắng và thậm chí nhiếc móc và la ó, khi đội thua ba trận gần nhất ở giải quốc nội. Sau trận thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32, nhiều CĐV thậm chí đòi sa thải Arteta ngay ngoài sân Emirates. Carragher nhận định nếu tiếp tục không thể vô địch, Arsenal có nguy cơ trở thành một trong những đội á quân bị chỉ trích nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Erling Haaland (phải) vui mừng trong trận Man City thắng Arsenal 4-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Eithad, Manchester, Anh ngày 26/4/2024. Ảnh: Reuters

Mùa 2022-2023, Arsenal từng dẫn đầu tới 93% thời gian ở Ngoại hạng Anh. Nhưng khi giải vào giai đoạn nước rút, họ hụt hơi và lỡ chức vô địch vào tay Man City. Đội bóng này trở thành CLB đứng đầu bảng lâu nhất trong một mùa giải mà không thể đăng quang tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, thất bại 1-4 cũng ở vòng 33 trên sân Etihad được xem là bước ngoặt.

Carragher nhắc lại thất bại nặng nề tại Etihad kể trên như một bước ngoặt khiến Arteta thay đổi triết lý, chuyển sang lối chơi thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn thay vì tấn công mạo hiểm. Dù vậy, cựu hậu vệ người Anh đặt dấu hỏi về khả năng tấn công của đội bóng, đặc biệt là sự thiếu sắc bén của hàng công trong các trận đấu lớn - yếu tố có thể quyết định cuộc đua vô địch.

Carragher cũng so sánh bản lĩnh của Man City với các đội bóng giàu truyền thống từng thống trị Ngoại hạng Anh, cho rằng kinh nghiệm ở giai đoạn nước rút giúp thầy trò Pep Guardiola luôn duy trì sự tự tin rất lớn. Theo ông, nếu xét về tâm lý và kinh nghiệm, Arsenal vẫn chưa đạt đến đẳng cấp tương tự, đặc biệt trong những tháng quyết định của mùa giải - giai đoạn mà Man City thường xuyên thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh vượt trội.

Tháng Tư là giai đoạn Arsenal đạt tỷ lệ thắng thấp nhất kể từ khi Arteta nắm quyền. Dưới trướng HLV này, "Pháo Thủ" chơi 26 trận trong tháng tư, thắng 11, hòa 7 và thua 8, tỷ lệ thắng chỉ 42%. Họ ghi trung bình 1,9 bàn mỗi trận, những con số khiêm tốn hơn nhiều so với đối thủ.

Guardiola lại thường tăng tốc cùng Man City trong thời gian này. CLB thành Manchester thắng tới 30 trong 38 trận Ngoại hạng Anh diễn ra trong tháng này dưới thời Guardiola, đạt hiệu suất gần 79%, ghi 102 bàn, trung bình 2,7 bàn mỗi trận.

Kết lại, Carragher cho rằng dù Arsenal có thể đã tiến bộ rõ rệt dưới thời Arteta, việc về nhì lần thứ ba liên tiếp sẽ không còn được xem là thành công. Ngược lại, đó sẽ là bước lùi và có thể buộc HLV người Tây Ban Nha phải thay đổi mạnh mẽ về chiến thuật cũng như nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hồng Duy (theo Telegraph)