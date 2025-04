Carlsberg Việt Nam đồng hành cùng VM Huế năm thứ tư liên tiếp

Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu Huda đồng hành với VnExpress Marathon Huế, mong muốn thúc đẩy tinh thần sống khỏe và gắn kết cộng đồng qua thể thao.

Năm nay, thương hiệu Huda kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển (1990-2025). Theo đại diện Carlsberg Việt Nam, doanh nghiệp lựa chọn VnExpress Marathon Huế làm điểm nhấn trong hành trình tri ân miền Trung - vùng đất đã gắn bó và góp phần hun đúc bản sắc thương hiệu hơn ba thập kỷ qua. "Chúng tôi xem VnExpress Marathon Huế là dịp kết nối với cộng đồng yêu thể thao và tri ân vùng đất đã góp phần định hình bản sắc thương hiệu", đại diện chia sẻ.

Tại khu vực sự kiện, gian hàng "Since 1990" do Huda triển khai thu hút hàng nghìn lượt runner và người dân đến tham quan, tương tác trong ba ngày, từ 4 đến 7/4. Sau khi hoàn thành đường chạy, các vận động viên có thể thưởng thức bia tại khu vực riêng dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Khu vực này được bố trí biệt lập, có nhân viên kiểm soát độ tuổi và thời gian phục vụ, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định an toàn và văn hóa ứng xử tại sự kiện.

Runner thưởng thức bia Huda tại giải. Ảnh: VM

Anh Trần Minh Vũ, 33 tuổi, Hà Nội, nán lại sau khi hoàn thành đường đua 21 km để ăn mừng cùng nhóm bạn. "Chạy xong, ngồi nghỉ một chút rồi thưởng thức các loại đồ uống cùng bạn bè khiến tôi cảm thấy khá thú vị. Nó giống như phần thưởng nhỏ sau khi hoàn thành thử thách", anh nói.

Bên cạnh những trải nghiệm dành cho cộng đồng, hơn 100 nhân viên Carlsberg Việt Nam đến từ nhiều phòng ban và khu vực cũng trực tiếp tham gia các cự ly tại giải, đánh dấu chặng đường 35 năm của thương hiệu Huda. Trong số đó có ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam. "Tham gia giải chạy không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là cách chúng tôi đồng hành cùng nhân viên trong hành trình chăm sóc sức khỏe và xây dựng một tập thể gắn kết", ông chia sẻ.

Ông Andrew Khan trao giải cho các VĐV có thành tích cao. Ảnh: VM

Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai nhiều hoạt động nội bộ nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe, như ngày hội thể thao Carlsberg Champion 2024. Sự kiện quy tụ hàng trăm nhân viên từ ba miền cùng tranh tài ở nhiều môn thể thao. Theo đại diện công ty, các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, khuyến khích sự chủ động, năng lượng tích cực và tinh thần đồng đội.

Trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024, Carlsberg Việt Nam được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Tập đoàn Carlsberg cũng có tên trong danh sách "Nhà tuyển dụng tốt nhất thế giới" do Forbes bình chọn giai đoạn 2021-2024.

Carlsberg được thành lập năm 1847 tại Copenhagen, Đan Mạch. Hiện doanh nghiệp hoạt động tại hơn 150 thị trường, sở hữu nhiều thương hiệu bia quốc tế như Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc và Somersby. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1993, Carlsberg Việt Nam đang quản lý danh mục đa dạng, gồm các thương hiệu nội địa như Huda, Halida cùng nhiều thương hiệu quốc tế.

Giải VnExpress Marathon Huế 2025 quy tụ 12.000 vận động viên, diễn ra sáng 6/4, với bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Runner xuất phát từ đường Lê Duẩn, đoạn trước Phu Văn Lâu, đi sâu vào kinh thành, qua nhiều di tích lịch sử và tuyến đường ven sông Hương. Đây là năm thứ năm giải tổ chức tại cố đô, thu hút không chỉ vận động viên trong nước mà còn nhiều người nước ngoài đến du lịch kết hợp trải nghiệm.

Lan Anh