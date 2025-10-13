Capello đẩy Ronaldo khỏi Real vì tiệc tùng mỗi đêm

Cựu HLV Fabio Capello khẳng định Ronaldo Nazario là cầu thủ hay nhất từng làm việc, nhưng phải chia tay hồi tháng 1/2007 vì tăng cân mất kiểm soát và mải mê tiệc tùng.

Ronaldo khoác áo Real Madrid giai đoạn 2002-2007, ghi 104 bàn sau 177 trận và là một phần của thế hệ "Dải ngân hà" trứ danh. Tuy nhiên, trong lần thứ hai dẫn dắt Real vào năm 2006, Capello - vốn nổi tiếng kỷ luật thép - cho rằng không thể tiếp tục dung thứ cho phong cách sống phóng túng của cậu học trò.

"Ronaldo là cầu thủ hay nhất tôi từng huấn luyện", Capello nói với tờ AS (Tây Ban Nha). "Nhưng cậu ấy là người thích tiệc tùng mỗi đêm, điên rồ lắm. Anh ta nặng tới 94 kg và không chịu giảm cân. Tôi đã nói với chủ tịch rằng chúng ta phải để cậu ấy ra đi, không còn cách nào khác. Và chúng tôi đã làm thế. Dù vậy, tôi vẫn khẳng định Ronaldo là cầu thủ hay nhất mà tôi từng có".

HLV Fabio Capello (trái) và Ronaldo Nazario thời còn cùng phụng sự Real Madrid. Ảnh: Real Madrid FC

Hè 2006, Real chiêu mộ Ruud van Nistelrooy từ Man Utd với giá hơn 15 triệu USD - dấu hiệu cho thấy CLB sẵn sàng chia tay Ronaldo. Huyền thoại bóng đá Brazil chỉ gắn bó với chủ sân Bernabeu thêm nửa mùa, rồi bị bán sang AC Milan với giá 10 triệu USD vào tháng 1/2007.

Khi đó, Ronaldo gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên Real, ngoại trừ Capello. "Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn tất cả các đồng đội và tất cả các HLV mà tôi từng có - ngoại trừ một người", tiền đạo có biệt danh "Người ngoài hành tinh" nói khi ấy.

Capello dẫn dắt Real mùa 2006-2007. Đó là giai đoạn cuối kỷ nguyên "Galaticos" với những ngôi sao như Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo hay David Beckham. Cựu HLV Italy vô địch La Liga, nhưng vẫn bị sa thải vì lối chơi thực dụng, được cho không phù hợp với tập thể toàn sao.

Ronaldo và hai danh hiệu Quả Bóng Vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA trước trận đấu kỷ niệm 100 năm của Real Madrid tại sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 18/12/2002. Ảnh: AFP

Tháng 3/2025, chính Ronaldo thừa nhận lối sống "ăn chơi khét tiếng" khi còn thi đấu ở Madrid. "Tôi có mặt ở mọi buổi tiệc", cựu tiền đạo 49 tuổi nói với Charla Podcast. "Tôi thi đấu vào thứ Bảy rồi lập tức bay đến Paris. Tôi thường dành cả ngày Chủ Nhật ở đó, và tiệc tùng vào buổi tối. 7h sáng hôm sau, tôi lên chuyên cơ trở lại Madrid. Tôi đến nơi lúc 9h sáng để bắt đầu buổi tập lúc 10h. Tôi làm như thế rất nhiều lần".

Theo Ronaldo, việc thường xuyên tiệc tùng chỉ là cách anh tìm sự thoải mái. "Ở thành phố mà bạn thi đấu, mở tiệc thâu đêm tại nhà chẳng khác gì tự ký vào giấy báo tử", anh nói thêm. "Vì vậy, tôi mở rộng phạm vi và ra nước khác. Tôi luôn là người tổ chức các bữa tiệc, và đảm bảo mọi người đều vui vẻ".

Dù vậy, huyền thoại Brazil khẳng định bản thân vẫn tập luyện nghiêm túc. Anh cho biết: "Mọi người nói tôi có thể lực phi thường, đúng là một món quà, nhưng tôi đã phải tập rất nhiều. Không ai đạt được đẳng cấp đó mà không đổ mồ hôi".

Ronaldo ghi 352 bàn qua 518 trận ở cấp CLB, từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Barca, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Anh hai lần giành Quả Bóng Vàng vào năm 1997, 2002, nhưng chưa một lần đăng quang ở Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo ghi 62 bàn qua 98 trận, là thành viên Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.

Năm 1997, Ronaldo chuyển từ Barca sang Inter thông qua bản hợp đồng kỷ lục lúc đó trị giá 31 triệu USD. Theo phân tích của công ty phân tích thị trường PlayRatings (Italy), nếu tính đến yếu tố lạm phát, phí chuyển nhượng của cựu tiền đạo Brazil tương đương 471,5 triệu USD ngày nay.

Sau khi giải nghệ, Ronaldo chủ yếu làm kinh doanh. Anh là ông chủ đội bóng Real Valladolid ở Tây Ban Nha, Cruzeiro tại Brazil và đồng sở hữu đội A1 Brazil ở giải đua xe A1 Grand Prix.

Những bàn thắng đẹp của Ronaldo Nazario ở Real Những bàn thắng đẹp của Ronaldo Nazario ở Real.

Hồng Duy tổng hợp