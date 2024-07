Cặp sao 'Yêu nhầm bạn thân' chia tay

Thái LanBaifern Pimchanok và Nine Naphat - cặp sao Thái phim "yêu nhầm bạn thân" - từ người yêu thành bạn bè.

Theo Thai Headlines, ngày 4/7, Nine Naphat tổ chức họp báo ở Bangkok, nói về chuyện tình hai năm với đồng nghiệp. Cả hai chia tay trong ôn hòa, không ai oán hận, trách móc ai. Theo tài tử, anh và Baifern Pimchanok đều mong điều tốt lành cho người kia dù không còn chung đường.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok tại sự kiện tổ chức tháng 4. Ảnh: Thai Headlines

Nine Naphat nói tình yêu tan vỡ chủ yếu do cả hai không cân bằng được các yếu tố như công việc, đời tư. Anh và Baifern Pimchanok đều đặt trách nhiệm công việc lên hàng đầu. Diễn viên phủ nhận tin đồn chia tay vì mẹ của anh ghét Baifern Pimchanok.

Nine Naphat công khai yêu đàn chị năm 2022, lúc đó, tài tử tiết lộ thích Baifern từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Được bạn bè khích lệ, anh có động lực tỏ tình, được cô chấp nhận tình cảm. Hai năm qua, đôi diễn viên thường sánh đôi ở sự kiện giải trí, nhiều lần đăng trên trang cá nhân ảnh du lịch, đi ăn.

Cặp sao 'Yêu nhầm bạn thân" thử trò cảm giác mạnh Nine Naphat và Baifern Pimchanok du lịch Thụy Sĩ, tháng 5. Video: Instagram/Baifernbah

Nine Naphat, 28 tuổi và Baifern Pimchanok, 32 tuổi, là cặp diễn viên được đông đảo khán giả châu Á mến mộ. Họ từng đóng cặp trong Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone) - phim gây sốt năm 2019. Ở tác phẩm, Nine Naphat và Baifern Pimchanok vào vai đôi bạn thân nhiều năm, chàng trai yêu cô gái nhưng không dám bày tỏ. Trên nhiều fanpage, khán giả bình luận chuyện tình của Nine Naphat ngoài đời như trong phim.

Họ còn từng đóng chính phim truyền hình Sợi dây hoàng lan, ra mắt năm 2022. Nine Naphat là con của diễn viên Pimpaka Siangsomboon - từng đoạt Á hậu Miss World Thái Lan. Trước khi gây sốt với Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat tham gia Món quà tình yêu, 1.000 ngày yêu, Ai cũng có lúc tỏa sáng.

Trailer Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) Nine Naphat, Baifern Pimchanok trong "Yêu nhầm bạn thân". Video: GDH 559

Baifern Pimchanok là minh tinh hàng đầu Thái Lan, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo... Cô là đại sứ của một số thương hiệu thời trang quốc tế.

Như Anh (theo Thai Headlines)