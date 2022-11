Mỹ nam 'Yêu nhầm bạn thân' tỏ tình với Baifern Pimchanok

Thái LanTài tử Nine Naphat bày tỏ tình yêu với Baifern Pimchanok, bạn diễn của anh trong "Yêu nhầm bạn thân".

Theo Kapook, tại sự kiện tối 29/11, diễn viên 26 tuổi lần đầu tiết lộ đang theo đuổi đồng nghiệp hơn anh bốn tuổi. Anh cho biết thích Baifern từ lâu nhưng cô không biết tình cảm của anh. Gần đây, sau khi được bạn bè khích lệ, Nine Naphat có động lực thổ lộ với Baifern. Lúc đó, cô chỉ cười, nam diễn viên đang chờ đợi câu trả lời từ đồng nghiệp.

Hai diễn viên quảng bá phim hồi đầu năm. Ảnh: Kapook

Nine Naphat tiết lộ muốn vượt ranh giới tình bạn với Baifern từ sau chuyến công tác kết hợp du lịch ở Milan, Italy hồi tháng 9. Tài tử mong Baifern trở thành một phần trong cuộc đời.

Trước đó, tại sự kiện hồi tháng 10, Nine Naphat nói mẹ của anh yêu mến Baifern vì cô dễ thương, vui tính, hai người hợp nhau.

Nine Naphat - Baifern Pimchanok là cặp diễn viên được đông đảo khán giả châu Á mến mộ. Họ từng đóng cặp trong Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone) - phim gây sốt năm 2019. Ở tác phẩm, Nine Naphat và Baifern Pimchanok vào vai đôi bạn thân nhiều năm, chàng trai yêu cô gái nhưng không dám bày tỏ. Trên nhiều fanpage, khán giả bình luận chuyện tình của Nine Naphat ngoài đời như trong phim.

Trailer Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) Nine Naphat - Baifern Pimchanok trong "Yêu nhầm bạn thân". Video: GDH 559

Đôi diễn viên còn từng đóng chính phim truyền hình Sợi dây hoàng lan, ra mắt hồi đầu năm. Nine Naphat là con của diễn viên Pimpaka Siangsomboon - từng đoạt Á hậu Miss World Thái Lan. Trước khi gây sốt với Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat tham gia Món quà tình yêu, 1.000 ngày yêu, Ai cũng có lúc tỏa sáng.

Baifern Pimchanok là minh tinh hàng đầu Thái Lan, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo...

Như Anh (theo Kapook)