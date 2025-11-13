Cáp điện ngầm ra đảo Lý Sơn trồi lên mặt đất

Quảng NgãiBão Kalmaegi gây sạt lở bờ biển xã Vạn Tường khiến đoạn cáp ngầm 22 kV cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn trồi lên mặt đấ 60 m, tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngày 13/11, UBND xã Vạn Tường cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã giăng dây cảnh báo, bảo vệ khu vực bờ biển thôn Thanh Thủy – nơi tuyến cáp ngầm bị lộ thiên. Trước đó, bão Kalmaegi (bão số 13) gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi lớp đất bảo vệ dọc bờ biển, khiến đoạn cáp từ đầu tuyến đến mép nước bị hở ra, đồng thời làm hư hỏng các trụ cảnh báo.

Đoạn cáp mang điện áp 22 kV được đánh giá có nguy cơ mất an toàn "cực kỳ nghiêm trọng", có thể gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.

Theo lãnh đạo xã Vạn Tường, tuyến cáp ngầm xuyên biển 22 kV là công trình trọng điểm quốc gia, bảo đảm cấp điện duy nhất cho toàn bộ đảo Lý Sơn. Nếu xảy ra sự cố, toàn bộ đảo sẽ mất điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Chính quyền xã đã giao Công an xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các thôn ven biển tăng cường tuần tra, canh gác khu vực sạt lở; nghiêm cấm tàu thuyền, người dân tiếp cận hoặc neo đậu trong phạm vi 200 m quanh tuyến cáp. Mọi hành vi khai thác đất, cát hoặc khoan đào gần khu vực đều bị cấm tuyệt đối.

Ngoài ra, địa phương đề nghị ngành điện thông báo cảnh báo qua hệ thống truyền thanh, tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện mức độ nguy hiểm và chủ động tránh xa khu vực.

Ông Ung Đinh Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết xã đang phối hợp với các đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến cáp ngầm, duy trì ổn định nguồn điện cho Lý Sơn - "đặc khu tiền tiêu" của tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án kéo cáp điện ra Lý Sơn hoàn thành năm 2014, tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, gồm 10 km đường dây trên đất liền, 30 km cáp ngầm dưới biển và 3 km trên đảo. Tuyến cáp này giúp đảo Lý Sơn hòa điện lưới quốc gia, thay thế hoàn toàn nguồn điện máy phát và đèn dầu, mở ra giai đoạn phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Phạm Linh