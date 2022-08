Cao tốc TP HCM - Long Thành ùn nhẹ ngày đầu siết thu phí không dừng

Lượng xe chạy vào ít hơn, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ ùn ứ nhẹ ở thời điểm bắt buộc thu phí không dừng, sáng 1/8.

Xe nối đuôi nhau qua cao tốc TP HCM - Long Thành, hướng về tỉnh Đồng Nai, sáng 1/8. Ảnh: Hạ Giang

Từ sáng sớm, hai đầu vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây phía TP HCM và Đồng Nai, CSGT, thanh tra giao thông cùng đơn vị cung cấp hệ thống thu phí không dừng (ETC) trên tuyến bố trí người hướng dẫn xe chưa dán thẻ ETC không đi vào. Trên cao tốc, toàn bộ làn đường qua trạm thu phí đã áp dụng không dừng, chỉ chừa một làn xử lý sự cố ở mỗi chiều. Khu vực gần trạm thu phí cũng bố trí các điểm dán thẻ ETC.

Ùn ứ kéo dài xảy ra trên tuyến cao tốc theo hướng từ Đồng Nai qua TP HCM sáng sớm nay, do lượng xe tăng cao đổ về thành phố hết ngày cuối tuần. Gần 9h, tình hình thông thoáng trở lại do lượng xe vắng hơn, cùng việc các ôtô sử dụng ETC được thoát nhanh khỏi trạm thu phí do quy trình thực hiện nhanh hơn.

Xe dán thẻ ETC qua làn thu phí không dừng trên cao tốc TP HCM - Long Thành, sáng 1/8. Ảnh: Gia Minh

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động (VETC) - đơn vị cung cấp hệ thống ETC trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây, nói so với những ngày qua, ùn ứ trên cao tốc sáng nay giảm. Lượng ôtô dán thẻ ETC mấy ngày gần đây tăng cao so với trước, trung bình mỗi ngày 10.000 thẻ được dán.

"Từ 9h hôm nay, những xe chưa đủ điều kiện khi đi vào cao tốc sẽ bị xử lý, song trong ngày đầu các đơn vị chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để tài xế chủ động dán thẻ, nạp tiền... Các tài xế tái phạm sẽ xử lý", ông Vinh nói.

