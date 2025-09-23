Ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 'vì không giữ khoảng cách an toàn'?

"Các xe bám nhau quá sát, không giữ khoảng cách an toàn thì càng dễ xảy ra những vụ va chạm như thế này", độc giả Phong Ngo nêu quan điểm như trên, trong vụ bốn ôtô va chạm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trưa ngày 22/9.
Video vụ tai nạn được camera hành trình ghi lại như sau:
Ba ôtô con và một xe tải va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây ách tắc kéo dài hơn 3 km, trưa 22/9.
Khoảng 12h45, trên cao tốc đoạn gần cầu vượt Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, ôtô điện 4 chỗ hư hỏng, dừng sát làn khẩn cấp, song không cảnh báo và bị hai ôtô 7 chỗ tông trúng. Khoảng 6 giây sau, một xe tải lao tới đâm vào ba xe.
Các tài xế không bị thương, nhưng bốn xe hư hại ở phần đầu và đuôi, nằm chiếm hết các làn đường theo hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài hơn 3 km.