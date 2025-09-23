Ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 'vì không giữ khoảng cách an toàn'?

Các xe đi sát nhau đã dẫn đến vụ va chạm liên hoàn hay sự cố đột ngột các tài xế không kịp ứng phó?

"Các xe bám nhau quá sát, không giữ khoảng cách an toàn thì càng dễ xảy ra những vụ va chạm như thế này", độc giả Phong Ngo nêu quan điểm như trên, trong vụ bốn ôtô va chạm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trưa ngày 22/9.

Video vụ tai nạn được camera hành trình ghi lại như sau:

Khoảnh khắc ôtô đâm liên hoàn trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội Video: Huy Mạnh