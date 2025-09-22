Bốn ôtô va chạm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ba ôtô con và một xe tải va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây ách tắc kéo dài hơn 3 km, trưa 22/9.

Khoảng 12h45, trên cao tốc đoạn gần cầu vượt Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, ôtô điện 4 chỗ hư hỏng, dừng sát làn khẩn cấp, song không cảnh báo và bị hai ôtô 7 chỗ tông trúng. Khoảng 6 giây sau, một xe tải lao tới đâm vào ba xe.

Các tài xế không bị thương, nhưng bốn xe hư hại ở phần đầu và đuôi, nằm chiếm hết các làn đường theo hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài hơn 3 km.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trưa 22/9. Ảnh: Thái Nguyên

Khoảng 30 phút sau tai nạn, cảnh sát đã tới điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân. Để có đường cho xe khác di chuyển, cảnh sát đã yêu cầu xe tải di chuyển vào làn khẩn cấp. Đến khoảng 14h20, giao thông bình thường trở lại.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài gần 71 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, hiện có 4 làn xe, được nhà đầu tư đề xuất mở rộng 6 làn xe theo quy hoạch trước năm 2030.

Việt An