Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo chưa thể có đất đắp nền

Dù Chính phủ đã có Nghị quyết cho cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ đất để thi công cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo nhưng vẫn còn vướng mắc, theo lãnh đạo Bình Thuận.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chiều 15/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng, nói rằng tuần trước Chính phủ đã có Nghị quyết 31 cho tỉnh cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ đất để tiếp tục thi công cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo nhưng địa phương chưa thể thực hiện.

Lý do, theo ông Đăng từ "cấp lại" không có trong quy định pháp luật về khoáng sản (chỉ có "gia hạn" hoặc "cấp mới"). Do đó, có thể hiểu Nghị quyết của Chính phủ là cho "cấp mới" giấy phép, tức các chủ mỏ lại phải thực hiện đến 12 thủ tục, sẽ rất khó khăn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng (trái) tại buổi kiểm tra công trường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo ngày 15/3. Ảnh: Việt Quốc

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, mặt đường rộng 32 m với 6 làn; vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng dự kiến hoàn thành vào 30/4. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua, dự án bị gián đoạn do thiếu hơn 900.000 m3 đất đắp nền. Giấy phép khai thác các mỏ đất đắp cấp cho dự án đã hết hạn, không được triển khai tiếp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết nếu trừ đi hai thủ tục được miễn theo Nghị quyết 31 là không phải lập lại thủ tục đầu tư dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường, thì 10 thủ tục còn lại vẫn phải thực hiện, nhanh nhất cũng mất 6 tháng. Ngoài ra, theo quy trình thủ tục, muốn cấp mới giấy phép, tỉnh phải làm thủ tục đóng cửa mỏ trước và phải phục hồi môi trường, sau đó mới làm các thủ tục tiếp theo.

Thi công đất đắp nền cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, ngày 15/3. Ảnh: Việt Quốc

"Không phải đơn giản, mọi thứ phải làm đúng theo quy định pháp luật. Nên việc đề nghị Bình Thuận cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ đất trong tháng 3 là không thể thực hiện được", ông Đăng nói và cho rằng Chính phủ phải đồng ý cho "gia hạn" địa phương mới có thể rút ngắn thủ tục để có đất đắp nền cho cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Sau khi bàn bạc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng và UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất sẽ đề nghị Chính phủ ban hành lại Nghị quyết cho địa phương được "gia hạn" giấy phép, chứ không làm thủ tục "cấp lại" như trong Nghị quyết 31 đã ban hành hôm 7/3.

Trước đó, sáng cùng ngày, khi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đi kiểm tra thực tế dự án cao tốc Vĩnh Hão - Phan Thiết, nhiều nhà thầu cho biết do thiếu hụt nghiêm trọng vật liệu đất đắp khiến họ không đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Theo các nhà thầu, nếu UBND tỉnh Bình Thuận chậm cấp mỏ khai thác trở lại, đến đầu tháng 5, địa phương vào mùa mưa, việc thi công các đường gom và cầu dân sinh rất khó khăn do đất nhão, nhầy nhụa. Do đó, toàn bộ dự án không thể hoàn thành đúng kế hoạch.

Vị trí cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Phan Thiết - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tương tự, khi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua Đồng Nai, chủ đầu tư cho biết dự án còn thiếu 620.000 m3 đất đắp nền. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ vào kiểm tra các mỏ đất đắp tại địa phương này nhưng chưa có kết luận, nên UBND tỉnh Đồng Nai chưa dám gia hạn các mỏ.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Đồng Nai tính đến phương án, trong khi chờ kết luận thanh tra, sẽ xin cấp có thẩm quyền cho phép Đồng Nai tiếp tục gia hạn ngay các mỏ để phục vụ dự án.

Việt Quốc