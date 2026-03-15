Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến dừng khai thác một tháng

Chủ đầu tư đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Hậu Giang – Cà Mau trong một tháng để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo an toàn cho xe chạy trên tuyến.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin dừng khai thác cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ ngày 16/3 đến 15/4.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đoạn qua kênh Huyện Sử, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Tuyến đường được đưa vào khai thác từ 19/1. Tuy nhiên theo chủ đầu tư, trên tuyến còn một số hạng mục đang thi công như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng. Việc vừa thi công vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và công nhân trên công trường.

Ngoài ra, do phải phân luồng phương tiện, nhiều hạng mục chỉ thi công ban ngày nên tiến độ hoàn thiện kéo dài.

Trong thời gian tạm dừng, xe từ Cần Thơ đi Cà Mau có thể đi cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5, sau đó ra quốc lộ 61 hoặc theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp và quốc lộ 1.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương

Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau dài 73 km, thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 111 km, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Tuyến giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng kết nối giao thông cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, một số đoạn đường dẫn hai đầu cầu trên tuyến xuất hiện tình trạng lún, ôtô phải giảm tốc độ khi đi qua.

Chúc Ly