Sau gần hai tháng khai thác, nhiều đoạn đường dẫn hai đầu cầu trên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau bị lún, ôtô phải giảm tốc độ để đi qua an toàn.

Vừa lái ôtô chở gia đình từ Cà Mau về Cần Thơ sau chuyến du lịch, chị Nguyễn Thanh Hương, 32 tuổi, cho biết nhiều vị trí tiếp giáp mố cầu bị lún sâu, xe chạy qua dễ va gầm, nảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chị phải giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h khi qua các đoạn này.

Khu vực dốc cầu 78 trên đoạn cao tốc bị lún. Ảnh: An Bình

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng, 36 tuổi, mỗi ngày lái xe tải 8 tấn chở rau củ, trái cây từ Cần Thơ đi Cà Mau cũng gặp khó khăn khi qua các khu vực gần cầu trên tuyến cao tốc.

Theo anh Hùng, tình trạng lún tại các đoạn nối mố cầu xuất hiện khoảng hai tuần nay và ngày càng nhiều. "Mỗi lần qua đây phải giảm tốc độ, nếu chạy nhanh xe xóc mạnh, hàng hóa dễ xáo trộn, hư hỏng", anh nói. Việc thường xuyên tăng giảm tốc độ khiến mỗi chuyến đi của anh kéo dài thêm khoảng 20 phút và tốn thêm 4-5 lít dầu so với bình thường.

Mố cầu Cái Lớn trên đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau bị lún. Ảnh: An Bình

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 19/1. Tuyến giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Cà Mau đến Cần Thơ và TP HCM, giảm chi phí logistics, tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương miền Tây.

Tình trạng lún chủ yếu xảy ra trên đoạn Cần Thơ – Hậu Giang dài hơn 37 km, tại các vị trí tiếp giáp đường dẫn với mố cầu như Đường Gỗ, Cà Dăm, Tư Sang, Kênh Ngang, Năm Khấu, Sáu Châu.

Ngoài ra, các dốc cầu Xẻo Lợp 1, Nước Đục, Ba Be, Ông Cả, Cái Lớn cũng xuất hiện lún khoảng 4-5 cm so với mố cầu. Khi qua các đoạn này, ôtô phải giảm tốc để hạn chế dằn xóc và đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa.

Đơn vị thi công khắc phục các điểm lún mố cầu trên cao tốc, ngày 13/3. Video: An Bình

Liên quan vấn đề trên, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết tuyến cao tốc đi qua khu vực có nền đất yếu, chủ yếu là bùn sét mềm, khả năng chịu tải thấp. Vì vậy trong giai đoạn đầu khai thác có thể xuất hiện một số điểm lún cục bộ, chủ yếu tại khu vực đầu cầu đắp cao. Đây là hiện tượng đã được dự báo trong hồ sơ thiết kế, không phải bất thường.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường quan trắc lún, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các vị trí đầu cầu; đồng thời thảm bù bê tông nhựa mặt đường để xe chạy qua an toàn.

Theo đơn vị quản lý, khi nền đất dần ổn định, các vị trí lún cục bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc khai thác, đảm bảo tuyến cao tốc vận hành thuận lợi.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương

