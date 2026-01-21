Rút nửa thời gian di chuyển, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thúc đẩy miền Tây

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông tuyến, rút ngắn khoảng nửa thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo đà phát triển kinh tế các địa phương miền Tây.

Ba ngày qua, tài xế Lê Minh Duy chuyển sang chạy cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để chở cá nguyên liệu từ cảng Sông Đốc (Cà Mau) đến nhà máy chế biến tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, TP Cần Thơ. Tuyến đường mới giúp anh tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Tài xế Lê Minh Duy chạy xe trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Tài xế 31 tuổi cho biết trước đây anh đi quốc lộ 1A hoặc tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp dài 200–220 km, mất 3,5–4 tiếng. Nay chạy cao tốc, quãng đường còn khoảng 160 km, thời gian rút xuống 2,5 tiếng, chi phí xăng dầu giảm theo. Mỗi tuần 3–5 chuyến, anh tiết kiệm 1,2–3 triệu đồng. Hàng thủy sản được giao sớm hơn, giữ độ tươi và giảm rủi ro vận chuyển.

Sau ba năm thi công, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành, thông toàn tuyến hôm 19/1. Đường rút ngắn thời gian di chuyển từ Cà Mau đến Cần Thơ và TP HCM. Thời gian từ Cà Mau đi TP HCM hiện còn khoảng 3,5-4 giờ, bằng một nửa so với đi quốc lộ 1, đồng thời giảm tải cho trục giao thông huyết mạch hiện hữu.

Lợi ích của cao tốc thể hiện rõ với các doanh nghiệp logistics. Ông Nguyễn Thành Tân, chủ doanh nghiệp vận tải tại Cần Thơ với hơn 150 đầu xe tải và container, cho biết cao tốc giúp doanh nghiệp chế biến thực phẩm, cả xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa, giảm mạnh chi phí logistics. Cao tốc đã giúp doanh nghiệp của ông tiết kiệm hơn 50 triệu đồng tiền dầu mỗi ngày.

"Có thêm tuyến cao tốc huyết mạch, hàng hóa miền Tây tăng sức cạnh tranh rõ rệt", ông Tân nói nhận định.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua xã Vị Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho rằng cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là mảnh ghép quan trọng, hoàn thiện trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nối liền hai đầu đất nước. Tuyến đường giúp tỉnh phá thế độc đạo của quốc lộ 1A, hình thành hành lang vận tải tốc độ cao, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với trung tâm kinh tế TP HCM.

"Rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics tạo điều kiện để các mặt hàng chủ lực, nhất là thủy sản và nông sản chất lượng cao, tiếp cận thị trường nhanh hơn", ông Hải nói. Theo ông, hạ tầng giao thông đồng bộ còn hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và vận chuyển thiết bị phục vụ Cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau.

Theo TS Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, việc cao tốc Cần Thơ – Cà Mau thông tuyến là bước ngoặt chiến lược, không chỉ bổ sung hạ tầng giao thông mà còn tháo gỡ căn bản "điểm nghẽn" về chi phí, thời gian và logistics kéo dài nhiều năm.

"Khi kết nối thông suốt với trục cao tốc Bắc – Nam, nông, thủy sản từ Cà Mau và các tỉnh lân cận có thể đi nhanh hơn, rẻ hơn đến TP HCM và các trung tâm chế biến, xuất khẩu", ông Hiệp nói. Điều này giúp nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và logistics.

Ngoài ra ở góc độ du lịch, thời gian di chuyển rút ngắn giúp Cà Mau trở thành điểm đến thuận tiện cho các chuyến đi ngắn ngày từ TP HCM và các đô thị lớn phía Nam. Hạ tầng giao thông đạt chuẩn cao cũng tăng mức độ an toàn, tạo niềm tin cho du khách và nhà đầu tư.

"Cao tốc không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn là đòn bẩy để kinh tế – du lịch vùng cực Nam chuyển mình", ông Hiệp nhận định.

Cầu vượt sông Huyện Sử trên tuyến chính cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, đoạn qua địa bàn xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, có đường dẫn tới quốc lộ 63. Ảnh: Chúc Ly

Phó giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Huỳnh Thanh Sử cho rằng khi các tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng hoàn thành, khu vực sẽ hình thành hành lang phát triển mới. Hàng hóa từ miền Tây kết nối thông suốt với TP HCM và các tỉnh lân cận. Trong đó, Cần Thơ đóng vai trò trung tâm trung chuyển.

Để tận dụng lợi thế này, thành phố kêu gọi đầu tư các trung tâm logistics hiện đại. Trọng điểm là trung tâm logistics gắn với cảng Cái Cui quy mô 100 ha và trung tâm logistics hàng không 100 ha tại sân bay Cần Thơ. Ngoài ra còn có các bến cảng dịch vụ logistics tại khu công nghiệp Thốt Nốt và Hậu Giang.

Song song đó, Cần Thơ đang hoàn thiện đề án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến thực phẩm nông sản Đồng bằng sông Cửu Long, quy mô 250 ha. Mục tiêu là hình thành trung tâm logistics chuyên sâu cho nông, thủy sản. Hệ thống kho lạnh và công nghệ bảo quản hiện đại sẽ được đầu tư đồng bộ.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương

An Bình – Chúc Ly