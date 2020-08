Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu thu phí không dừng

Các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu áp dụng hệ thống thu phí không dừng cho xe dán thẻ VETC, sáng 11/8.

Tại đầu ra và đầu vào của mỗi trạm thu phí, đơn vị dự án bố trí một làn không dừng (ETC) sát dải phân cách giữa. Ngoài ra, các trạm vẫn có làn hỗn hợp và làn một dừng cho các xe không dán thẻ.

Trên tuyến cao tốc này đã có 32 trong số 62 làn được lắp đặt hệ thống không dừng, tùy theo lưu lượng xe qua trạm mà đơn vị quản lý sẽ mở thêm làn ETC.

Trước mỗi trạm thu phí đều có biển điện tử chỉ dẫn làn thu phí không dừng, lái xe có thể nhận biết từ xa qua sơn kẻ đường phản quang ghi "làn ETC" và đinh phản quang dẫn hướng.

Trong ngày đầu thu phí, phần lớn phương tiện qua trạm được lực lượng chức năng hướng dẫn đi đúng làn. Trong khi làn không dừng thông thoáng, một vài thời điểm làn một dừng có nhiều xe phải xếp hàng dài khoảng 40-50 m để chờ lấy thẻ ra vào cao tốc.

Trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Anh Duy.

Theo ông Lê Xuân Tú, Phó giám đốc Công ty Quản lý khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sáng nay vẫn có một số xe không dán thẻ VETC đi vào làn không dừng. Các xe này đều được yêu cầu lùi ra và đi vào làn một dừng. Mấy ngày tới, đơn vị sẽ lập biên bản các xe đi sai làn và đề nghị cảnh sát giao thông xử phạt.

Ông Tú cũng cho hay, ngày đầu tiên có khoảng 2-3% số xe trên tuyến cao tốc đi vào làn không dừng, tương đương 700 - 900 lượt phương tiện sử dụng làn ETC. Tuy nhiên, lượng xe đi làn ETC sẽ tăng trong vài ngày tới do nhiều chủ xe đã đăng ký dịch vụ tại các điểm dán thẻ VETC trên cao tốc.

Nhiều chủ xe đăng ký dịch vụ VETC để lưu thông qua làn không dừng. Ảnh: Anh Duy.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam, cho biết dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 trên toàn quốc gần hoàn tất, đã có 40 trong số 44 dự án BOT lắp đặt hệ thống này. Các xe dán thẻ VETC có thể lưu thông qua các trạm thu phí trên quốc lộ 1, 14 và nhiều tuyến cao tốc khác.

"Thu phí không dừng không chỉ phục vụ cho công tác quản lý mà còn giúp phương tiện lưu thông nhanh chóng, thuận tiện. Việc không phải dùng tiền mặt, cũng như ít chạm vào thẻ thanh toán còn giúp phòng tránh dịch Covid-19", ông Thắng nói.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội và Hải Phòng, Quảng Ninh, mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt xe. Áp dụng thu phí không dừng sẽ giải quyết ùn tắc giao thông tại trạm, nhất là giờ cao điểm, ngày lễ Tết.

Khi xe dán thẻ VETC đi vào làn thu phí không dừng, hình ảnh và thông tin phương tiện được chuyển tự động về trung tâm dữ liệu để xử lý và kiểm tra số dư tài khoản thu phí của xe. Nếu xe đủ điều kiện, thanh chắn sẽ mở, đồng thời trừ tiền trong tài khoản giao thông. Trường hợp tài khoản không đủ tiền hoặc xe không dán thẻ thì thanh chắn không mở, lái xe phải dừng mua thẻ và trả tiền khi ra khỏi cao tốc.

