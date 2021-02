Tài tử Pháp bị điều tra tội hiếp dâm

Gérard Depardieu - từng đóng chính series "Những người khốn khổ" của Pháp - bị một nữ diễn viên tố cáo lạm dụng tình dục năm 2018.

Ngày 23/2, nguồn tin của CNN cho biết cảnh sát Pháp đang điều tra các cáo buộc về tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục liên quan đến Depardieu. Người khiếu nại là một diễn viên trẻ tuổi sống gần Bouches-du-Rhône, miền Nam nước Pháp. Cô này khẳng định từng bị nam diễn viên hiếp dâm nhiều lần trong mùa hè 2018. Hervé Temime - luật sư của Depardieu - phủ nhận các cáo buộc. Ông cho biết vụ kiện từng bị hủy hồi tháng 6 nhưng mới được tòa án mở lại gần đây.

Diễn viên Gérard Depardieu tại Bỉ năm 2018. Ảnh: AFP.

Gérard Depardieu, sinh năm 1948, nổi tiếng với những bộ phim của Pháp như Những người khốn khổ, The Count of Monte Cristo, Balzac: A Passionate Life... Trong sự nghiệp, ông tham gia hơn 180 dự án phim, từng giành giải diễn viên xuất sắc tại Cannes và đề cử Oscar nam chính nhờ Cyrano de Bergerac (1990). The Guardian, Telegraph, The New York Times và các tờ báo Âu Mỹ gọi ông là siêu sao Pháp.

Từ thập niên 1990, Depardieu bắt đầu tham gia nhiều dự án phim tại Hollywood như The Man in the Iron Mask, Hamlet, Life of Pi... Vóc người cao lớn, ánh mắt, gương mặt giàu cảm xúc và tài diễn xuất giúp nam diễn viên có thể đóng cả chính diện lẫn phản diện.

Đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật, Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông được phong là Đại sứ văn hóa của Montenegro, Bắc Âu. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, trao quyền công dân Nga cho tài tử vào năm 2013.

Gérard Depardieu trong vai Jean Valjean "Những người khốn khổ" Gérard Depardieu trong vai Jean Valjean "Những người khốn khổ". Video: Taurus Film.

Phương Mai (theo CNN)