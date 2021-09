Cảnh sát kiểm tra hai loại giấy đi đường ở Hà Nội

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông trong ngày đầu Hà Nội áp dụng kiểm tra hai loại giấy đi đường, đa số người dân sử dụng mẫu giấy cũ.

Lúc 8h ngày 8/9, tại chốt Cầu Diễn, cảnh sát giao thông bố trí 21 người, phân luồng từ khoảng cách từ 500 m đến 1 km để tránh dồn ứ cục bộ. Cán bộ trực chốt cầm loa đề nghị người dân chuẩn bị sẵn giấy đi đường trên tay.

Với những người xuất trình giấy đi đường mẫu mới có mã QR, lực lượng chức năng sử dụng điện thoại để quét, kiểm tra trong vòng chưa đầy một phút. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong khoảng 60 phút tại chốt, người có giấy đi đường mẫu mới chỉ chiếm khoảng 1/3.

Chốt kiểm soát Cầu Diễn, đường 32 sáng 8/9. Ảnh: Trần Văn.

Cầm giấy đi đường mẫu cũ trên tay, bà Phạm Thị Hoa, 55 tuổi, nhân viên dọn vệ sinh của một tòa nhà ở quận Nam Từ Liêm nói: "Công ty tôi đang làm thủ tục xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới nhưng đông quá chưa làm kịp". Cảnh sát thông báo hiện chốt vẫn chấp nhận hai loại giấy.

Một nam nhân viên giao hàng, 25 tuổi, xuất trình giấy đi đường có mã QR, nhưng khi quét cảnh sát phát hiện thông tin cá nhân không trùng khớp. Anh này trình bày: "Tôi đã làm giấy đi đường đúng trình tự tại công an phường, có thể do phần mềm lỗi nên mã sai". Sau đó, lực lượng chức năng mời anh này về trụ sở công an phường Phúc Diễn làm việc.

Chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Tuy sáng 8/9. Ảnh: Tất Định.

Chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Tuy, đường Minh Khai, sáng nay đã dỡ một phần rào hướng đi gầm cầu. Lối lên cầu được dựng rào, căng dây phân thành 3 luồng xe tải, xe con và xe máy. Một số người không có giấy đi đường, xuất trình giấy hẹn khám bệnh vẫn được qua chốt.

Theo cán bộ trực tại đây, số lượng người có giấy đi đường theo mẫu mới chỉ chiếm khoảng 20%. "Giấy có mã QR giúp tiết kiệm được thời gian kiểm tra và hạn chế tiếp xúc gần. Chúng tôi vẫn nhắc nhở người dân làm thủ tục để xin cấp giấy mẫu mới", vị này nói.

Tương tự, tại chốt cầu Chương Dương, đường Trần Nhật Duật, lưu lượng giao thông lớn nhưng không xảy ra hiện tượng ùn ứ. Cảnh sát kiểm tra và chấp nhận hai loại giấy.

Cảnh sát giao thông quét mã QR-Code mẫu giấy đi đường mới. Ảnh: Tất Định.

Tối qua (7/9), Hà Nội thông báo tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp (mẫu cũ) và cấp giấy mới (có mã QR) kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư. Thành phố chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành.

Hà Nội tiếp tục thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6/9 nhằm đáp ứng yêu cầu chống dịch và tầm soát y tế. Người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 46 ngày cách ly xã hội chống dịch, Hà Nội thay đổi phương thức cấp giấy đi đường. Trước đó, ngày 3/9, người dân nhận được thông tin thành phố dự kiến cấp giấy đi đường có mã QR, thực hiện từ 6/9. Chính sách ban ra vào cuối tuần khiến nhiều người dân bối rối, nhiều người gặp lỗi khi gửi email đăng ký hoặc phải chờ đến khuya tại trụ sở để giải quyết hồ sơ.

Hà Nội ngày đầu kiểm tra giấy đi đường mới và cũ Hà Nội ngày đầu kiểm tra giấy đi đường mới và cũ. Video: Huy Mạnh - Lộc Chung

Tất Định