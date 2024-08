Cảnh sát dùng xe điện để đuổi kịp nghi phạm

MỹCác sở cảnh sát đang chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả, đặc biệt để đuổi kịp xe bỏ trốn.

Mẫu Dodge Charger Pursuit, tiêu chuẩn vàng trong số các mẫu xe cảnh sát, có thể tăng tốc 0-97 km/h trong khoảng 6,4 giây. Nhưng nhiều xe điện có thể đạt tốc độ này chỉ trong một nửa thời gian, và có khả năng vượt mặt xe cảnh sát trong các cuộc truy đuổi.

Theo các cuộc thử nghiệm của cảnh sát, mẫu Kia EV6 GT 2024 có thể tăng tốc trong 3,2 giây và có tốc độ tối đa cao hơn so với xe cảnh sát tiêu chuẩn. Các mẫu Tesla nhanh nhất có thể tăng tốc trong chưa đến ba giây. Một số mẫu xe, bao gồm cả xe bán tải điện Rivian, có thể chỉ mất 2,5 giây.

Mối lo ngại của lực lượng cảnh sát là khi ai đó lái một trong những chiếc xe điện siêu nhanh này và quyết định chạy trốn, các sĩ quan lái xe truy đuổi với động cơ đốt trong có thể bị bỏ lại phía sau. Và những lo ngại này không phải vô căn cứ - các cuộc thử nghiệm đã cho thấy xe điện dễ dàng vượt qua cả cảnh sát bang.

Xe điện Ford Mustang Mach-E của cảnh sát Acton, Massachusetts. Ảnh: John Guilfoil Public Relations

Trong một cuộc truy đuổi ở West Memphis, Arkansas, một cảnh sát đã cố gắng thực hiện kỹ thuật vô hiệu hóa bằng cách hích vào đuôi (PIT maneuver) hai lần để dừng một chiếc Tesla Model Y đang chạy trốn, nhưng cả hai lần chiếc xe điện đều tăng tốc thoát va chạm và chỉ bị dừng lại sau khi chạy qua thiết bị làm xẹp lốp.

Các sở cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu thêm xe điện vào đội xe, với một số gần như hoàn toàn chuyển sang xe điện. "Đây sẽ là một chiếc xe tuyệt vời nếu bạn tham gia vào các cuộc truy đuổi trên xa lộ," trung úy Jessica Howard của cảnh sát trường đại học Georgia Tech nói.

Cảnh sát Georgia Tech thường không tham gia vào các cuộc truy đuổi trên xa lộ, nhưng tuần tra trong môi trường đô thị nơi mỗi giây đều quan trọng khi phản ứng với các cuộc gọi có mức độ ưu tiên cao. Vào tháng 6, họ đuổi theo một nghi phạm của một vụ bắn súng chạy trốn trên một chiếc Tesla.

Trong cuộc truy đuổi, cảnh sát mất dấu chiếc Tesla trong chốc lát khi chiếc xe điện vượt quá tốc độ 112 km/h trên đường phố. Nếu không có một trực thăng cảnh sát, và giao thông không đông đúc khiến xe của nghi phạm bị cản trở và mất kiểm soát, thì cảnh sát có thể không bao giờ bắt kịp.

Hiện có ba chiếc xe điện mới đang tuần tra trong khuôn viên trường học, là những chiếc Mustang Mach-E GT. "Nó cực kỳ nhanh," Howard nói khi ngồi sau tay lái một xe.

Từ California đến Maine, ở cả các thành phố lớn và thị trấn nhỏ, các sở cảnh sát đang đưa ra lựa chọn tương tự, với các mẫu xe hoàn toàn chạy điện tăng cường tuần tra trên đường phố.

Một cảnh sát ở Logan, Ohio, lái một chiếc Tesla Model Y đã theo kịp một chiếc Ford Mustang trong gần 45 phút trước khi sĩ quan này quyết định dừng cuộc truy đuổi vì lý do an toàn. Nghi phạm không bị bắt, và chủ sở hữu sau đó báo chiếc Mustang bị đánh cắp, nhưng camera trên xe cảnh sát ghi lại khả năng tăng tốc nhanh và duy trì tốc độ của chiếc xe điện.

Ngay cả Bộ Tư pháp Mỹ cũng xem xét ưu và nhược điểm của việc chuyển sang xe cảnh sát điện. Bên cạnh những lợi ích môi trường, xe điện cũng giúp tiết kiệm ngân sách.

Nghiên cứu từ một nhóm môi trường ở New Hampshire cho thấy tiền thuế tiết kiệm được là 5.000 USD mỗi năm cho mỗi xe cảnh sát được thay thế. Còn Georgia Tech ước tính tiết kiệm gần 4.000 USD chỉ riêng chi phí nhiên liệu cho mỗi xe. Chi phí bảo trì ước tính suốt dòng đời cũng chỉ bằng một nửa so với xe tuần tra chạy bằng động cơ đốt trong do thiết kế đơn giản hơn của xe điện.

Những khoản tiết kiệm này dễ dàng thuyết phục những người ra quyết định cho đến người nộp thuế. Sở cảnh sát Brookhaven, Georgia, đã đầu tư mạnh vào xe cảnh sát điện sau một chương trình thí điểm liên quan đến việc sử dụng một chiếc Tesla bị tịch thu thành xe cảnh sát, chứng minh tính hiệu quả và tiết kiệm của xe điện.

Nhưng cũng có những hạn chế, trong đó, việc sạc xe là một vấn đề. Một cảnh sát lái chiếc Tesla Model S đuổi theo nghi phạm nhưng giữa đường bị hết pin và nghi phạm chạy thoát. Những vấn đề khác có thể kể đến như thiết kế nội thất, khi xe điện thường không có chỗ cho vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau, nên cảnh sát cần tới một chiếc xe khác để vận chuyển người bị bắt.

Mỹ Anh (theo WMTV 15 News)