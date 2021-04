Cảnh quay Selena Gomez bị bắt gây chú ý

Hàng nghìn fan chia sẻ hình ảnh Selena Gomez diện áo len dính đầy máu, bị cảnh sát áp giải trên trường quay phim mới.

Tối 9/4, đoàn phim Only Murders in the Building quay cảnh bắt nghi phạm giết người tại một tòa chung cư ở thành phố New York (Mỹ). Nhân vật của Selena Gomez hoảng sợ khi bị cảnh sát còng tay, áp giải lên xe. Theo Daily Mail, nhiều khán giả vây quanh cô khi kết thúc cảnh quay. Hình ảnh chụp tại trường quay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh phim Selena Gomez diện áo dính máu được chia sẻ, bàn luận nhiều trên Twitter, Instagram. Ảnh: SplashNews.

Loạt phim theo chân ba người lạ có chung nỗi ám ảnh về tội ác (do Martin Short, Steve Martin và Selena Gomez đóng). Họ tình cờ bị cuốn vào những vụ giết người ở chung cư và tìm cách chứng minh bản thân vô tội. Phim còn có sự góp mặt của Amy Ryan và Nathan Lane. Mùa đầu tiên kéo dài 10 tập, nhà sản xuất chưa tiết lộ ngày phát sóng.

Only Murders in the Building đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Gomez kể từ sau vai Alex Russo trong series Những phù thủy xứ Waverly của Disney (2007- 2012). Ngoài thủ vai chính, cô cũng đóng vai trò sản xuất phim cùng Martin, Hoffman, Short, Dan Fogelman và Jess Rosenthal. Gần đây nhất, cô lồng tiếng cho vai Betsy trong phim Dolittle (2020), năm 2019 đóng The dead don't die và A rainy day in New York.

Đoàn phim quay cảnh bắt giữ nghi phạm đến nửa khuya. Ảnh: Twitter PortalSelenaBR.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Năm 2009, cô gia nhập ban nhạc The Scene, phát hành liên tiếp ba album trong ba năm, đều vào top 10 thị trường Mỹ trong tuần đầu phát hành. Từ năm 2013, Gomez chuyển hướng hoạt động đơn ca và phát hành ba album tính đến nay, đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Năm 2020, cô cho ra mắt đĩa đơn Lose You to Love Me và được thính giả đón nhận. Ca khúc là sản phẩm đầu tiên của Gomez đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Thanh An (theo Daily Mail)