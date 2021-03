Selena Gomez cân nhắc ngừng hát

Selena Gomez cho biết cân nhắc ngừng ca hát vì không được mọi người đánh giá một cách nghiêm túc.

Ngày 9/3, nữ ca sĩ nói với tạp chí Vogue trong số mới nhất: "Thật khó để tiếp tục làm nhạc khi người ta không đánh giá bạn một cách nghiêm túc. Có những khoảnh khắc, tôi tự hỏi ý nghĩa của nó là gì và tại sao bản thân cứ cố gắng. Tôi nghĩ rằng Lose You to Love Me là bài hát hay nhất của mình. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ với một số người".

Selena Gomez chụp ảnh tạp chí. Ảnh: Vogue.

Gomez tiết lộ sẽ thử sức bản thân với một album nữa trước khi quyết định giải nghệ hay không. "Album sắp tới sẽ rất khác biệt", cô nói thêm. Ca sĩ hiện tránh dịch tại Manhattan, Mỹ và tập trung thu âm những ca khúc mới.

Selena Gomez, sinh năm 1992, bắt đầu ca hát từ năm 2009 với ban nhạc The Scene. Họ phát hành liên tiếp ba album trong ba năm, đều vào top 10 thị trường Mỹ trong tuần đầu phát hành. Từ năm 2013, Gomez chuyển hướng hoạt động đơn ca và phát hành ba album tính đến nay, đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Năm 2020, cô cho ra mắt đĩa đơn Lose You to Love Me và được thính giả đón nhận. Ca khúc là sản phẩm đầu tiên của Gomez đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Selena Gomez - Lose You to Love me Selena Gomez hát "Lose You to Love me". Video: Selena Gomez Youtube.

Phương Mai (theo Vogue)