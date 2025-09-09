Cần Thơ Runners mang bản sắc miền Tây đến VnExpress Marathon

Cần ThơCLB Cần Thơ Runners mới thành lập vào tháng 4, quy tụ hơn 200 thành viên, kỳ vọng tạo dấu ấn riêng khi VnExpress Marathon lần đầu tổ chức trên sân nhà.

Nửa năm qua, trên những cung đường ven sông Hậu buổi sớm cuối tuần, hình ảnh hàng chục runner trong màu áo cam đã trở nên quen thuộc với người dân đất Tây Đô. Họ là thành viên Cần Thơ Runners - CLB vừa mới ra đời hồi tháng tư, đặt sứ mệnh lan tỏa bản sắc miền Tây đến mọi miền đất nước qua những bước chạy.

Thành viên Cần Thơ Runners trong màu áo truyền thống của CLB. Ảnh: Cần Thơ Runners

Theo anh Nguyễn Minh Hải, Chủ nhiệm CLB, phong trào thể thao ở Cần Thơ đã phát triển từ lâu. Trước đây, địa phương nổi tiếng với CLB Hợp Lực - một cộng đồng những người chơi bơi, đạp xe, chạy bộ, đã tồn tại gần 10 năm.

"Tuy nhiên, khi tham gia các giải ở những tỉnh thành khác, bạn bè khó nhận ra runner đến từ Cần Thơ. Chúng tôi muốn cộng đồng cả nước biết rõ có một CLB đại diện cho thành phố, giống như Huế Runners, Quy Nhơn Runners...", anh Hải chia sẻ.

Sau khi đề xuất đổi tên CLB cũ không thành, nhóm thành viên nòng cốt quyết định thành lập Cần Thơ Runners. CLB hiện hoạt động tại phường Ninh Kiều, thường xuyên sinh hoạt ở công viên Lưu Hữu Phước và có kế hoạch xin công nhận Hội chạy bộ cấp thành phố trong 1-2 năm tới.

Dù mới thành lập, CLB quy tụ những runner giàu kinh nghiệm. Họ đã tham gia nhiều giải ở Cần Thơ và các địa phương khác, đồng thời duy trì nền tảng thể lực tốt. Hoạt động luyện tập được tổ chức theo tuần, bám sát cự ly đăng ký thi đấu. Sự kỷ luật và tính gắn kết trở thành nét đặc trưng của CLB.

Hiện, Cần Thơ Runners có hơn 200 thành viên thường xuyên, khoảng 100 runner tham gia tích cực vào các buổi chạy cuối tuần, cùng nhóm mạng xã hội thu hút trên 2.200 người theo dõi. Những dịp lễ, sự kiện lớn, con số này tăng gấp nhiều lần, phần nào thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại thành phố.

Màu áo Cần Thơ Runners trên đường đua VnExpress Marathon Đà Nẵng hồi tháng 7. Ảnh: VnExpress Marathon

Khi có thông tin VnExpress Marathon lần đầu đến Cần Thơ, nhiều thành viên trong nhóm hào hứng. Họ coi đây là cơ hội để thành phố khẳng định vị thế trên bản đồ marathon cả nước. Anh Hải cho rằng, so với các giải từng tổ chức ở Cần Thơ trước đây, cộng đồng chạy bộ địa phương chờ đợi bước tiến từ sự chuyên nghiệp của VnExpress Marathon.

"Chúng tôi mong đây không chỉ là một giải chạy, mà là sự kiện mang tính bước ngoặt, nâng tầm phong trào chạy bộ tại địa phương - điều mà các giải trước đây chưa làm được", anh nói. VnExpress Marathon từng góp phần tạo ra nhiều cộng đồng chạy bộ hùng mạnh ở các địa phương có tổ chức giải như Quy Nhơn, Nha Trang, Huế...

Để chào đón các runner từ khắp nơi về miền Tây, Cần Thơ Runners dự định tổ chức những buổi chạy nhẹ để khởi động, tham quan Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, chợ cổ - những địa điểm đặc trưng của thành phố. Ngoài ra, nếu điều kiện cho phép, họ sẽ dẫn runner từ địa phương khác khám phá Cồn Sơn, một làng du lịch cộng đồng nổi tiếng, nhằm giới thiệu nét đặc trưng sông nước.

Hiện, Cần Thơ Runners đã bước vào giai đoạn taper (giảm tải luyện tập), đồng thời chuẩn bị kế hoạch cổ vũ và đồng hành cùng nhau trong ngày thi đấu. VnExpress Marathon Cần Thơ diễn ra ngày 14/9, quy tụ 9.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Lan Anh