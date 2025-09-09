Cần Thơ nóng ẩm ngày đăng cai VnExpress Marathon

Sáng 14/9, nhiệt độ Cần Thơ được dự báo 26-29 độ C, nhưng độ ẩm 91% kèm khả năng mưa khiến cuộc đua của 9.000 VĐV thêm phần thử thách.

Theo Accuweather, thời tiết tại Cần Thơ trong ngày 14/9 chạy dao động 25-33 độ C, độ ẩm 91% và có khả năng xuất hiện mưa dông. Đây là điều kiện thời tiết đặc trưng của miền Tây vào mùa mưa. Nhiệt độ có phần mát mẻ nhưng độ ẩm cao sẽ là thử thách không nhỏ với runner và trời mưa có thể khiến mặt đường trơn trượt.

Runner dùng nước làm mát tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Các VĐV cự ly 42km xuất phát lúc 2h30, và sẽ có khoảng 3-4 tiếng thi đấu khi trời chưa nắng gắt. Tuy nhiên, khi mặt trời lên, nhiệt độ và bức xạ nhiệt tăng nhanh có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Khi độ ẩm cao, nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức tăng, buộc runner phải cẩn trọng.

Cách tốt nhất là điều chỉnh tốc độ, giảm pace so với thường ngày, đồng thời bổ sung nước và điện giải đều đặn để duy trì thể lực an toàn. Các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon bố trí trạm nước mỗi 1,5-2 km, với nước lọc, điện giải, đá lạnh. Runner có thể tham khảo vị trí của các trạm này qua bản đồ cung đường được ban tổ chức cung cấp.

Các chuyên gia khuyến cáo runner không nên giữ nguyên chiến thuật tập luyện hằng ngày mà cần linh hoạt thích nghi với điều kiện thi đấu. Việc chuyển từ chạy liên tục sang xen kẽ đoạn đi bộ ngắn hoặc chạy theo thời gian thay vì quãng đường cố định có thể giúp cơ thể phục hồi nhịp thở và tránh quá tải. Đây cũng là cách để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt khi độ ẩm và nhiệt độ tăng nhanh trong buổi sáng.

Để giảm tác động từ thời tiết nóng ẩm, VĐV có thể sử dụng khăn lạnh hoặc gel mát đặt ở cổ, gáy hay cổ tay để hạ nhiệt nhanh. Sau khi về đích, runner nên nghỉ ngơi trong bóng râm ít nhất 10-15 phút để cơ thể hạ nhiệt dần, thay vì dội nước trực tiếp lên đầu, dễ gây sốc nhiệt ngược. Trong trường hợp có mưa rào, mặt đường trơn trượt, VĐV cần chú ý giảm tốc độ ở các đoạn cua, cầu và người thân đi cổ vũ nên chuẩn bị áo mưa, ô để ứng phó.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên của hệ thống tại miền Tây Nam Bộ, quy tụ hơn 9.000 VĐV từ khắp cả nước. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Cần Thơ - trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long - với văn hóa, ẩm thực và cảnh quan sông nước đặc trưng. Nhiều runner kết hợp thi đấu với tham quan, trải nghiệm địa phương, biến ngày hội marathon thành dịp gắn kết thể thao với du lịch.

Trọng Trung