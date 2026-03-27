Cần Thơ bầu Chủ tịch HĐND, UBND thành phố

Ông Đồng Văn Thanh và Trương Cảnh Tuyên lần lượt tái đắc cử Chủ tịch HĐND, UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ bầu ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021–2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố. Các phó chủ tịch gồm bà Mã Thị Tươi, bà Võ Thị Mỹ Trang, ông Lý RoTha và ông Trần Quốc Vũ.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh. Ảnh: An Bình

Ông Đồng Văn Thanh, 57 tuổi, quê Cần Thơ. Sau khi sáp nhập TP Cần Thơ với Hậu Giang và Sóc Trăng từ 1/7/2025, ông được Trung ương chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Hiện ông là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp, HĐND cũng bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026–2031. Năm phó chủ tịch UBND gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp và các ông Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng.

Ông Tuyên, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, từng công tác tại Hậu Giang và Cần Thơ, trước khi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: An Bình

TP Cần Thơ có diện tích hơn 6.360 km2, dân số trên 3,2 triệu người, với 103 xã, phường; là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Giai đoạn 2025–2030, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% mỗi năm, hướng tới vai trò cực tăng trưởng, lan tỏa và dẫn dắt vùng.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ hiện là ông Lê Quang Tùng, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội.

An Bình