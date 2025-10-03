Ông Trương Cảnh Tuyên lần thứ hai làm Chủ tịch Cần Thơ

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, 56 tuổi, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay ông Trần Văn Lâu.

Chiều 3/10, HĐND TP Cần Thơ bầu ông Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu 100% trong tổng số 133 đại biểu có mặt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: An Bình

Đây là lần thứ hai ông Tuyên giữ nhiệm vụ đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ trong gần 8 tháng qua. Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Văn Lâu, do vừa được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Tuyên quê huyện Yên Định, Thanh Hóa, thạc sĩ kinh tế, từng giữ các chức vụ ở Hậu Giang như: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ngày 10/2, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ. 10 ngày sau, ông được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáp nhập với hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (từ 1/7), ông Tuyên phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Vị trí Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao cho ông Trần Văn Lâu.

Hiện, ngoài vị trí Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, các ông Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Chí Hùng.

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ có diện tích hơn 6.360 km2, dân số trên 3,2 triệu người, với 103 xã, phường. Đây là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố phấn đấu thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa và dẫn dắt cả vùng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt tối thiểu gần 720.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 215 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế mỗi năm từ 10% trở lên...

An Bình