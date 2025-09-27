Tổng Thư ký Quốc hội làm Bí thư TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Đỗ Thanh Bình.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, ngày 27/9. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 người, Ban Thường vụ 18 người.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, 54 tuổi, quê Hà Tĩnh, trình độ kỹ sư Cơ khí giao thông, cử nhân Tiếng Anh, tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Tùng từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Quang Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, ngày 27/9. Ảnh: An Bình

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ông Lê Quang Tùng được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, có khả năng đảm đương trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ông đề nghị tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, tạo điều kiện để tân bí thư hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quang Tùng khẳng định đây là trách nhiệm lớn và niềm tự hào, cam kết cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng Cần Thơ thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm phó bí thư Thành ủy Cần Thơ được chỉ định gồm các ông: Đồng Văn Thanh (Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND), Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội), Trương Cảnh Tuyên, Trần Văn Huyến và bà Hồ Thị Cẩm Đào (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Cần Thơ dù còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực đạt nhiều kết quả, quy mô kinh tế hơn 300.000 tỷ đồng, môi trường đầu tư cải thiện, đời sống người dân nâng lên, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tuy vậy, năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, chất lượng nhân lực còn hạn chế.

Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu thành phố có tầm nhìn dài hạn, tìm giải pháp hiệu quả, phát triển bền vững, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, bố trí đúng người, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho thấy Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang trước sáp nhập cơ bản đạt, vượt các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tăng trưởng cao, hạ tầng giao thông được đầu tư, môi trường kinh doanh cải thiện, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360 km2, dân số trên 4,19 triệu người, với 103 xã, phường. Đây là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

