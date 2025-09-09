Cần phòng bệnh gì trước khi niềng răng?

Tôi sắp cho con niềng răng, cần phòng bệnh truyền nhiễm nào trước khi thực hiện? (Quốc Thanh, 40 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Niềng răng hay chỉnh nha, là một phương pháp điều trị nha khoa giúp điều chỉnh vị trí của răng và xương hàm. Niềng sẽ giúp răng mọc đều, đúng khớp cắn, đảm bảo chức năng nhai và thẩm mỹ.

Việc niềng răng có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu không được thực hiện ở cơ sở uy tín. Ví dụ thủ thuật cần sử dụng dụng cụ như dây cung, mắc cài, khay chỉnh nha... để gắn, mắc vào răng, có thể gây ra các vết thương, chảy máu trong khoang miệng. Nếu vệ sinh sai cách, khu vực xung quanh mắc cài dễ bị vi khuẩn tấn công gây sưng, viêm, nhiễm trùng mô mềm. Người niềng thường gặp cảm giác đau, sưng nướu, chảy máu khi đánh răng, hôi miệng kéo dài.

Người niềng răng cũng có nguy cơ mắc uốn ván do có các vết thương trong khoang miệng. Nếu dụng cụ nhiễm khuẩn, tiệt trùng không đúng quy định, vi khuẩn có thể xâm nhập vào vết thương, gây uốn ván. Mặt khác, vi khuẩn cũng có thể ở trong khoang miệng và xâm nhập vào máu qua các vết thương hở.

Niềng răng ẩn chứa nguy cơ nhiễm trùng răng miệng, mắc uốn ván. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bạn nên lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín, quy trình vô trùng nghiêm ngặt để thực hiện thủ thuật cho con. Tại nhà, gia đình hướng dẫn con thực hiện vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng, sử dụng bàn chải chuyên dụng, chỉ nha khoa và nước súc miệng thường xuyên. Người niềng cần theo dõi các dấu hiệu bất thường khu vực hầu họng như sưng đau, sốt, chảy máu bất thường và khám ngay khi cần thiết.

Trước khi niềng, bạn nên cho con kiểm tra lịch sử tiêm phòng uốn ván, chủng ngừa đầy đủ nếu thiếu mũi. Việc này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nếu có vết thương.

Vaccine có hiệu quả phòng bệnh đến 95% khi tiêm đủ liều, đúng lịch. Với trẻ em, vaccine có thành phần uốn ván được cung cấp trong các mũi tiêm đầu đời, hoàn thành trước hai tuổi, sau đó cần nhắc lại vào các mốc 4-6 tuổi, 9-15 tuổi và mỗi 10 năm sau đó.

Người lớn không nhớ rõ lịch sử tiêm chủng cần tiêm ba liều vaccine trong vòng 7 tháng, sau đó tiêm nhắc sau mỗi 10 năm. Thai phụ mang thai lần đầu được khuyến cáo tiêm hai mũi có thành phần uốn ván, tiêm một mũi vào các thai kỳ tiếp theo, giúp bảo vệ mẹ và truyền kháng thể phòng uốn ván cho trẻ sơ sinh.

Khi đã tiêm dự phòng uốn ván đầy đủ và còn trong thời gian bảo vệ, nếu có các vết thương lớn, mọi người chỉ cần tiêm thêm một liều vaccine, không cần dùng Globulin miễn dịch uốn ván (TIG) hoặc huyết thanh kháng uốn ván (SAT).

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC