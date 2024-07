Căn nhà bán 3,5 tỷ lãi 500 triệu, nay lên giá 11 tỷ đồng

Nhiều người thấy nhà, đất có lãi vài trăm triệu hoặc tiền tỷ là rao bán để lấy tiền.

"Tôi nếu tác giả bán căn nhà 18 tỷ đó đi để đầu tư sản xuất, kinh doanh một cái gì đó thì hãy tính đến phương án bán.

Tôi có một câu chuyện về bất động sản thế này: Hơn chục năm trước có một ông anh được thừa kế một căn nhà phố, lúc đó nhà đất sốt sình sịch thế là bán lấy tiền mua nhà khác, sửa chữa, xong lại bán.

Cứ thế mỗi lần đổi nhà lãi được vài trăm, có căn lãi được cả tỷ, nhưng sau mỗi lần đổi nhà thì từ nhà mặt phố đổi sang nhà khác nhỏ hơn một tý. Đến lúc không mua được nhà mặt phố nữa thì chuyển sang nhà ngõ. Sau hơn chục năm thì quay lại không mua được bất cứ căn nhà nào đã từng bán.

Vì căn nhà ngày xưa bán 3,5 tỷ lãi 500 triệu giờ người ta bán 11 tỷ, bây giờ về quê vợ ở rồi".

Độc giả TUÂN BÙI NHƯ đưa ra câu chuyện và lời khuyên như trên, sau câu hỏi Có nên bán nhà phố 18 tỷ để mua chung cư và đất nền?. Trả lời câu hỏi, chuyên gia cho rằng dòng tiền cho thuê của căn nhà 18 tỷ có thể ít hơn chung cư và đất nền gộp lại nhưng tiềm năng tăng giá mới là yếu tố tạo bứt phá trong gia tăng tài sản.

Độc giả nickname Let it be nói: "Thật ra, giả sử lúc mua nhà giá chỉ 2 tỷ đồng, lúc sau bán đi được 3 tỷ đồng, thấy ngay đã lời 1 tỷ đồng so với thời điểm mua. Nhưng mua lại ngay tại vị trí đó là đã không thể mua được cái giá 3 tỷ đồng nữa rồi".

Quay trở lại với tác giả câu hỏi, độc giả phamducminh1741995 đặt vấn đề rằng cơ sở nào để định giá ngôi nhà 18 tỷ đồng:

"Một căn nhà hơn 18 tỷ? Ở mặt tiền đường quốc lộ bụi bặm? Dựa vào đâu đưa ra cái giá 18 tỷ đó? Khoan hãy tính xa xôi, bây giờ tính xem có bán được căn đó đi không, có ai mua với giá 18 tỷ không mới là chuyện quan trọng.

Tôi trước đây có kinh nghiệm 2-3 năm làm sale bất động sản, nhiều người bán nhà ước lượng giá nhưng chưa chắc đã được như ý. Nếu có bán được thì có khi giá thấp hơn kỳ vọng rất rất nhiều, nên lưu ý.

Thêm vào đó, phải tính nhiều yếu tố như mặt tiền nhưng là nội đô hay ngoại đô, mặt tiền đường một chiều hay hai chiều, giao thông thuận tiện không, nhà rộng không, kết cấu như thế nào... rất nhiều yếu tố để định giá một căn nhà".

Đồng quan điểm với chuyên gia, độc giả quangdp nói: "Kinh nghiệm cá nhân của tôi là không đặt nặng vấn đề cho thuê nhà được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là căn nhà, đất nền có tiềm năng tăng giá trong tương lai hay không, mức độ tăng là bao nhiêu.

Ví dụ một căn nhà lúc mua chỉ 9 tỷ đồng (2019) và giờ đã tăng lên 22 tỷ đồng (2024) thì còn gấp mấy lần so với cho thuê 40 triệu đồng một tháng x 12 tháng x 4 năm mới có 1,92 tỷ đồng. Trong khi nhà trong phố cổ Hà Nội giá vẫn không tăng mấy vì đã quá cao rồi, và bị hạn chế xây dựng cao tầng".

Độc giả Than Van Quan: "Với bất động sản, nhiều khi cứ để yên lại đạt lợi nhuận cao nhất. Chỉ nên bán khi xác định được thị trường đang ở đỉnh. Bán lấy tiền gửi ngân hàng chờ thị trường xuống thì mua bất động sản khác. Vấn đề là có đủ kiên nhẫn hay không thôi".



Hữu Nghị tổng hợp