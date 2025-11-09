Cắn móng tay có hại thế nào

Nhiễm trùng nướu, viêm móng, mụn cóc, móng mọc ngược, hôi miệng... đều là hệ quả của việc cắn móng, khiến vùng tay bị tổn thương, biến dạng.

Cắn móng tay không chỉ làm mất thẩm mỹ, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Hành vi này phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, thường bắt nguồn từ căng thẳng, lo âu hoặc buồn chán.

Tuy mang lại cảm giác giải tỏa tức thời, song tác hại của nó lại sâu hơn bạn nghĩ. Dưới đây là 8 lý do bạn nên dừng việc cắn móng tay để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vẻ ngoài của mình.

Tổn thương, nhiễm trùng nướu

Nướu rất nhạy cảm, và việc cắn móng tay dễ khiến chúng bị ảnh hưởng. Các cạnh sắc của móng làm trầy xước nướu, tạo điều kiện cho vi khuẩn từ tay xâm nhập, gây sưng, viêm.

Về lâu dài, tình trạng này dẫn đến chảy máu, tụt nướu, làm lộ chân răng. Theo Tạp chí Chỉnh nha và Phẫu thuật Răng hàm mặt Mỹ, thói quen cắn móng còn tăng sự tích tụ vi khuẩn trong khoang miệng, khiến nướu đau rát và phát sinh các bệnh lý răng miệng.

Cắn móng tay không chỉ làm mất thẩm mỹ, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Ảnh tạo bởi AI

Vi khuẩn dưới móng gây bệnh

Phần dưới móng tay là "ổ trú ngụ" của nhiều loại vi khuẩn như E.coli hay salmonella - thủ phạm gây nhiễm trùng dạ dày và ngộ độc thực phẩm. Khi cắn móng tay, bạn vô tình đưa chúng vào cơ thể.

Một Nghiên cứu của Đại học Ataturk chỉ ra, hơn 75% người có thói quen này mang vi khuẩn nguy hiểm trong nước bọt, so với 26% ở nhóm không cắn. Nói cách khác, mỗi lần cắn móng tay đồng nghĩa bạn tạo cơ hội để vi khuẩn xâm nhập, vừa gây hại cho miệng, vừa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Viêm quanh móng

Cắn móng dễ làm rách da quanh gốc móng - "cửa ngõ" để vi khuẩn và nấm xâm nhập, gây viêm quanh móng. Các triệu chứng gồm sưng, đỏ, mưng mủ và đau nhói.

Nếu không điều trị, bệnh sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí phải dùng đến kháng sinh hay phẫu thuật nhỏ, Nghiên cứu trên Tạp chí Bác sĩ Gia đình Mỹ (AFP) nhận định. Nặng hơn, viêm có thể lan sâu vào ngón tay hoặc đi vào máu.

Mụn cóc ở tay và mặt

Virus papilloma (HPV) thường xâm nhập qua những vết trầy khi bạn cắn móng, dẫn đến mụn cóc ở tay, môi và cằm. Các bác sĩ da liễu cảnh báo, mụn cóc dễ lan rộng nếu không điều trị kịp thời. Cách phòng ngừa tốt nhất là giữ tay sạch, ngừng cắn móng và tăng sức đề kháng.

Móng mọc ngược

Cắn rìa hoặc cạnh móng khiến móng mọc lệch, gây hiện tượng mọc ngược. Vùng da quanh móng sưng đỏ, đau rát, thậm chí viêm nặng phải can thiệp y tế. Thói quen này còn làm thay đổi hướng mọc tự nhiên, móng ngược tái phát nhiều lần.

Hôi miệng

Vi khuẩn và bụi bẩn từ ngón tay xâm nhập vào khoang miệng sẽ tích tụ giữa răng và nướu, tạo mùi hôi khó chịu. Dù đánh răng đều đặn, người hay cắn móng vẫn bị hôi miệng vì vi khuẩn bám sâu, khó loại bỏ hoàn toàn.

Gây hại cho răng

Răng tuy chắc khỏe nhưng không được tạo ra để chịu áp lực liên tục từ việc cắn móng.

Thói quen này có thể khiến răng sứt, nứt hoặc lệch, đặc biệt ở răng cửa. Các nha sĩ cảnh báo, hành vi trên còn làm mòn lớp men bảo vệ, khiến răng nhạy cảm và dễ sâu hơn.

Hỏng vĩnh viễn quá trình mọc móng

Cắn móng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến gốc móng, dẫn đến móng mọc méo, gồ ghề, không đều hoặc ngắn lại theo thời gian. Lâu dần, giường móng thu hẹp vĩnh viễn, ngón tay trở nên biến dạng dù đã ngừng cắn.

Cắn móng tay gây hại nghiêm trọng cho răng, nướu, da và tiêu hóa. Nếu khó bỏ, hãy thử cắt móng ngắn, dùng sơn có vị đắng, hay thay thế bằng thói quen giảm căng thẳng như thiền, hít thở sâu. Khi từ bỏ được, bạn sẽ nhận thấy răng, da và sự tự tin đều được cải thiện rõ rệt.

Hương Giang (Theo Times of India)